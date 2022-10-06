وزارة الثقافة والشباب تستعرض خدماتها الرقمية في أسبوع «جيتكس» 2022

المصدر: أبوظبي- البيان

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تشارك وزارة الثقافة والشباب في الدورة الـ 42 لأسبوع جيتكس للتقنية الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، وذلك ضمن منصة الحكومة الرقمية، حيث تستعرض خلال مشاركتها حلولها الرقمية المقدمة للمتعاملين، خاصة «برنامج المتابعة الذاتية للمحتوى الإعلامي» الذي يشرف عليه مكتب تنظيم الإعلام ومبادرة أضواء شبابية التي تنفذها المؤسسة الاتحادية للشباب.

وسيتم خلال المعرض تعريف الجمهور بآلية عمل البرنامج الذي يتيح لدور النشر والمكتبات والموزعين إنجاز وتقييم محتوى الكتب عن طريق بشكل مباشر وبإدارة ذاتية بما يخدم تطوير عملية تبادل الكتب، والارتقاء بقطاع النشر بصفة عامة عبر تبنّي أفضل الحلول والممارسات في مجال تقييم المحتوى إلى جانب ذلك يسهم البرنامج في تعزيز الإنتاجية والكفاءة، وتمكين القطاع الخاص ومشاركته في عملية التنظيم من خلال اختصار الوقت المستغرق في إنجاز المعاملة وتحسين الخدمة المقدمة للمتعاملين، ويتيح الفرصة بشكل أكبر لما بات يعرف اليوم برقمنة التراخيص والتي تملك أهمية كبيرة على صعيد النشر، ليكون هذا البرنامج الذراع الرقمي لنسخة البرنامج التي أطلقها المكتب في العام 2018.

وكان مكتب تنظيم الإعلام قد أطلق النسخة الإلكترونية من برنامج «المتابعة الذاتية للمحتوى الإعلامي» ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ31 التي أقيمت مايو الماضي، بهدف دعم قطاع النشر من خلال منح موزعي الكتب صلاحية الموافقة النهائية على طلبات التداول حسب الشروط والأحكام والقوانين المتبعة في البرنامج، وذلك عبر نظام إلكتروني متكامل يستطيع المتعامل من خلاله التقديم والحصول على الموافقة المطلوبة بكفاءة عالية، مما يساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في عملية صناعة النشر.

كما تعرّف الوزارة بمبادرة «أضواء شبابية» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب، وهي عبارة عن منصّة فنية متكاملة تمثّل حلقة وصل مباشرة بين الفنانين والجمهور العام من خلال تحديد نقاط عروض فنيّة حيّة وأخرى متنوعة من مختلف مناطق الدولة باستخدام أنظمة ذكية مستدامة تسهم في إيصال رسائل الفنّ لمختلف أفراد المجتمع، وتترجم ثقافة الإبداع من خلال عروض صوتية ومرئية يشارك فيها مجموعة من الفنانين في مختلف الحقول، كما تركّز المبادرة على إحياء الأماكن العامة وإيجاد أجواء فنّي وإبداعية متميّزة فيها.

وعن هذه المشاركة قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب: «نعيش اليوم في عصر تلعب التقنية فيه دوراً مهماً ومحورياً، لهذا وضعنا في الوزارة استراتيجية متكاملة للتحوّل الرقمي وتبنّي المقدرات التقنية وتسخيرها بما يترجم جهودنا ورؤيتنا وينعكس بشكل فاعل على الحراك الإبداعي المحليّ، وهذا ما ينسجم مع توجّهات الدولة الرامية إلى الاستفادة القصوى من المقومات التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها بما يخدم أوجه النهضة والتقدّم في مختلف المجالات».

وأضاف: «يعتبر أسبوع جيتكس للتقنية فرصة مثالية للتعريف بالبرامج النوعية التي اعتمدتها الوزارة وتبنّت من خلالها أحدث الأساليب التقنية المبتكرة والتي سهّلت أداء المهام بكفاءة عالية، ومما لا شكّ فيه أن جائحة كورونا أحدثت تغيّرات كبيرة بمختلف تفاصيل الحياة واستحدثت معها العديد من الخيارات لا سيما التوجّه الكبير لرقمنة المشاريع والبرامج التي اقتصرت في السابق على آلية عمل تقليدية وكلّ هذا يصبّ في مصلحة الارتقاء بما تقدمه الوزارة من خدمات، ويدفع للنهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز حضوره لما يمثّله اليوم من أهمية مؤثرة وفاعلة على صعيد الاقتصاد الوطني بصفة عامة».

وتأتي مشاركة الوزارة ضمن منصة الحكومة الرقمية في سياق الجهود الهادفة إلى تفعيل رقمنة برامج وأعمال المؤسسات الحكومية المختلفة ويخدم جهود التحول الرقمي الذي تعمل الحكومة على تطبيقه ضمن نطاق الخدمات المختلفة التي تقدمها، ومنها برامج وأعمال الوزارة، بما يحقق نقلة نوعية على صعيد تقديم الخدمات الرقمية المستقبلية.

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