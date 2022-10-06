أبوظبي الإسلامي ينضم إلى منصة بلوك تشين «تريد كونكت الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، توقيعه اتفاقية انضمامه رسميًا لمنصة «تريد كونكت الإمارات» UAE Trade Connect المعروفة اختصارًا بالرمز UTC، والتي تستفيد من تقنيات البلوك تشين لتعزيز العمليات المصرفية التجارية. ويهدف المصرف من خلال انضمامه لمنصة «تريد كونكت الإمارات» إلى تعزيز استراتيجيته للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى شفافية وأمان خدماته الرقمية.

وبانضمامه إلى منصة «تريد كونكت الإمارات»، يرسخ مصرف أبوظبي الإسلامي مكانته الرائدة في مجال ابتكارات الصيرفة الإسلامية على مستوى المنطقة، حيث يستفيد من منصة «تريد كونكت الإمارات»، لرصد عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة في مجال تمويل التجارة.

ومنصة «تريد كونكت الإمارات» هي منصة البلوك تشين للتكنولوجيا المالية لشركة «اي أند انتربرايز» e& enterprise، من مجموعة e& (المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات)، وهي أول منصة بلوك تشين تجارية تنشئها دولة الإمارات. تطمح منصة «تريد كونكت الإمارات» الحائزة على العديد من الجوائز إلى أن تكون منصة تمويل التجارة الوطنية وتعمل بالفعل على تعزيز قدراتها لتوفير معلومات متعمقة حول العناصر المشبوهة للفواتير المقدمة للتمويل.

وفي تعليقه على الانضمام لمنصة «تريد كونكت الإمارات»، قال فيصل أبو الشعر، رئيس مجموعة إدارة المخاطر في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا اليوم الإعلان رسميًا عن انضمامنا لمنصة «تريد كونكت الإمارات»، والتي ستدعم جهودنا الرامية إلى خفض مستوى مخاطر الاحتيال بشكل استباقي، وتعزيز أمان وشفافية منظومتنا المصرفية الرقمية. وفي إطار مساهمتنا لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، سنعمل عن كثب مع منصة «تريد كونكت الإمارات» والمصارف الأخرى لتعزيز قدراتنا الرقمية بما يسهم أيضًا في رفع مستوى أمن القطاع المالي في الدولة. ونتطلع إلى الاستفادة من الفرص التي ستقدمها لنا اتفاقية الانضمام لمنصة «تريد كونكت الإمارات» لتقديم حلول مصرفية أكثر أمانًا وشفافة لعملائنا».

وعلّق ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لمنصة «تريد كونكت الإمارات» على هذه الشراكة قائلاً: «إننا متحمسون لانضمام مصرف أبوظبي الإسلامي إلى هذا التحالف (تريد كونكت الإمارات). مصرف أبوظبي الإسلامي يعتبر من المؤسسات المالية المرموقة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وانضمام المصرف إلى المنصة سيؤدي إلى تعزيز الشبكة. وينضم المصرف إلى منصتنا في الوقت نفسه الذي نحتفل فيه بإنجاز كبير، حيث وصلت قيمة معاملات الفحص وتحليل المعاملات المشبوهة التي تم تقديمها لمنصة «تريد كونكت الإمارات«» إلى 60 مليار درهم إماراتي».

تقدم منصة «تريد كونكت الإمارات» حلًا تقنيًا يستند إلى «الحوسبة السحابية الأصلية» ويتم إدارتها على «سحابة e& enterprise» التابعة لمجموعة e&. وتعتمد المنصة بشكل أساسي على تقنية البلوك تشين وقدرات الذكاء الاصطناعي لضمان إجراء عمليات مصرفية رقمية آمنة، حيث تمتلك القدرة على رصد المعاملات المشبوهة وتحديد حالات الاحتيال والتمويل المزدوج. كما تدعم المنصة مجموعة متنوعة من المستندات المتعلقة بالتجارة التي تستوجب الخضوع لعمليات تدقيق وفحص للتأكد من صحتها. منصة «تريد كونكت الإمارات» هي أول منصة رقمية من نوعها في دولة الإمارات، تقوم على تقنية البلوك تشين في العمليات المصرفية التجارية، وقد تم إنشاؤها بتعاون مشترك بين المنصة التابعة لمجموعة e&، والتي تم إنشاؤها عن طريق البنوك للبنوك.

اي أند انتربرايز

وتعمل شركة اي أند انتربرايز على دفع المنظمات والاقتصادات نحو عالم أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة من خلال التكنولوجيا السحابية والأمن السيبراني وإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، حيث إن المرونة والخبرة اللتين تتمتع بهما شركة خدمات محترفة ومدارة رقميًا إضافة إلى قوة ومدى وصول شركات الاتصالات والإلكترونيات والمؤسسات تمكّن شركة «اي أند انتربرايز» المؤسسات - عبر قطاعات متعددة - من زيادة إمكاناتها الرقمية إلى أقصى حد. وتعمل حاليًا شركة «اي أند انتربرايز» في الإمارات والمملكة والسعودية ومصر، وتقدّم القيمة المُقترحة الرقمية والمبتكرة من خلال تمكين المزيد من التطورات المستدامة، والمدن الأكثر أمانًا، والخدمات الحكومية الأفضل، والرعاية الصحية، والتعليم، ومستقبل البنوك، والصناعات الآلية، والتصنيع والخدمات اللوجستية. وتقدم «اي أند انتربرايز» خدمات شاملة في الاستشارات وخلق نماذج الأعمال وتصميم الحلول وإدارة البرامج والتنفيذ والتسليم وخدمات ما بعد التنفيذ، من خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل حلول رقمية فعالة وذكية وآمنة متكاملة عبر منصات مرنة.

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