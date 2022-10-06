جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستعرض أبحاثها وابتكاراتها في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اليوم مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2022»، المقررة إقامته من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث ستعرض الجامعة عدداً من أحدث أبحاثها وابتكاراتها من خلال منصة تفاعلية تمتد على طابقين.

وستتاح لزوار منصة الجامعة في المعرض فرصة الاطلاع عن قرب على ابتكارات أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والطلاب في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ سيقدم عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والشركاء عروضاً تقديمية قصيرة، بينما سيشارك مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب في جلسات وندوات في «جيتكس».

إلى جانب ذلك، سيلقي رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، البروفيسور إريك زينغ، كلمة رئيسية يوم الخميس 13 أكتوبر في تمام الساعة 11:00 صباحاً في قاعة الشيخ راشد، وذلك في إطار فعاليات «عالم الذكاء الاصطناعي 2022».

في هذا السياق، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يشكل معرض (جيتكس) المنصة المثالية للجامعة للتواصل مع الجمهور الواسع وتعريفهم بأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته». وأضاف زينغ: «الذكاء الاصطناعي هو تقنية تتمتع بقوة استثنائية ستساعد في تحسين العديد من جوانب حياتنا اليومية، من الرعاية الصحية وقطاعي الأعمال والتعليم وصولاً إلى الخدمات الحكومية، وغير ذلك الكثير. في النهاية، علينا أن ندعو الجميع إلى مرافقتنا في هذه الرحلة، وتعريف الجمهور بالذكاء الاصطناعي وإمكاناته هو أحد السبل لذلك».

تقع منصة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في القاعة 8، وتفتح المجال لتجربة وسائط متعددة من ابتكار الدكتور هاو لي، وهو أستاذ مشارك في قسم الرؤية الحاسوبية في الجامعة ومؤسس شركة «بن سكرين»، ويتولى الدكتور مسؤولية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ستعزز التسوّق والعمل وأوجه عدّة أخرى في عالم الميتافيرس، فهو مدير مختبر الميتافيرس في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وقد تم استخدام التقنيات التي ابتكرها في «أمازون» و«إكسبو 2020 دبي»، والعديد من الأماكن الأخرى.

كما ستتاح للزوار فرصة اكتشاف الابتكارات قيد التطوير في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي ترتكز إلى أبحاث الطلاب، مثل التطبيقات التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في النطق على التواصل والاندماج في المجتمع. وسيتمكن زوار الجناح من المساهمة من خلال نشاط مصمم لإدخالهم في تجربة شخص يعاني من مشكلات في النطق.

كما يشارك البروفيسور عبدالمطلب الصادق، رئيس قسم الرؤية الحاسوبية بالإنابة، في الندوة التي ينظمها مجلس الابتكار التابع لوزارة التربية والتعليم على منصة «ميتافيرس»، وذلك يوم الاثنين 10 أكتوبر الساعة 1:00 ظهراً.

وتشمل الأنشطة الأخرى ورش عمل وعروضاً نموذجية كبيرة يقدّمها أعضاء شركة «بيتويوم» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ إن العلماء في هذه الشركة هم جزء من مجتمع برمجيات الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر المعروف باسم CASL، الذي يتجلى في مجموعة من الأدوات المفتوحة للتعلّم التلقائي القابل للتركيب والتطوير. وقد تم اعتماد هذه التقنيات بشكل جزئي في الفصول الدراسية والمختبرات في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن علماء من شركة «بيتويوم» سيتواجدون في جناح الجامعة ليبيّنوا للزوار كيف يمكن للتكنولوجيا مساعدة المؤسسات الصغيرة إلى المتوسطة في بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة لتوسيع نطاق عملها.

يُذكر أن معرض «جيتكس جلوبال» يرحب هذا العام بأكثر من 4000 مشارك من القادة والمبتكرين من الشركات العملاقة والناشئة في القطاع التكنولوجي، ومندوبين من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 400 مستثمر نشط في مجال التكنولوجيا، إلى جانب العاملين في القطاع والمعلمين والشركات الرائدة في العالم التي ترسم ملامح مستقبل التكنولوجيا.

في النهاية، لا بد من الإشارة إلى أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تحتل المرتبة 24 عالمياً في مجالات تركيزها، وهي: الذكاء الاصطناعي، والرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية.

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