سامسونج تستشرف منازل المستقبل الابتكارية بمساحة الأكبر من نوعها بالعالم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت سامسونج جلف للإلكترونيات افتتاح «SmartThings Home» في دبي، والتي تعتبر أكبر مساحة ابتكارية في العالم والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر هذه المساحة للمستهلكين فرصة استكشاف المنتجات المتقدمة للعلامة والمتصلة ببعضها بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والمشاركة في مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة عبر سيناريوهات وأقسام معززة بتقنية SmartThings تسلط الضوء على تصاميم منازل المستقبل.

وتقع مساحة SmartThings Home- Dubai في مدينة دبي للإعلام، وتقدم مجموعة متنوعة من تجارب استخدام الأجهزة المتصلة عبر أربعة أقسام متنوعة، مجهزة بسيناريوهات متنوعة تجسد البيئة المحلية، لتمكين العملاء من تصور روتينهم اليومي بشكل أفضل في مجالات الترفيه المنزلي والمكتب المنزلي والعمل واللعب والاستوديو المخصص لصانعي المحتوى.

وقال سونغ هيون لي، رئيس سامسونج جلف للإلكترونيات: «يسعدنا إطلاق مساحة SmartThings Home الجديدة في دبي، والتي تتيح للمستخدمين فرصة استكشاف منظومتنا المتكاملة من الأجهزة المتصلة عبر مجموعة من السيناريوهات رئيسية، والتي تجسد تجاربهم الحياتية اليومية. وتمكننا هذه المساحة الابتكارية من التواصل مع العملاء عن كثب، وإتاحة المجال أمامهم للتفاعل مع منتجاتنا على نحو مبتكر، إضافة إلى منحهم رؤى استشرافية حول شكل منازل المستقبل وتصاميمها المتقدمة».

وأضاف قائلاً: «يشكل إطلاق هذه المساحة التجريبية في دبي خطوة مهمة للغاية في وقت نشهد فيه توجهات متزايدة من جانب المستهلكين والعملاء والأفراد نحو الانتقال إلى العالم الرقمي لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتزايدة. ونتوقع أن يسهم افتتاح SmartThings Home في تعزيز مكانتنا الريادية على مستوى القطاع، حيث نواصل التزامنا بتقديم مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية المتصلة عبر مختلف فئات منتجاتنا».

وتجمع مساحة SmartThings Home منتجات سامسونج المتصلة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منتجات ذكية أخرى، عبر منصة واحدة يمكن الوصول إليها من خلال أجهزة سامسونج المتصلة، والتي تتضمن عمليات الطهو والعناية بالملابس ورعاية الحيوانات الأليفة وتحسين جودة الهواء المنزلي، لتمكين العملاء من إنجاز مهامهم الشخصية والعناية بمنازلهم من أي مكان كان.

ويستخدم تطبيق SmartThings أكثر من 230 مليون مستخدم على مستوى العالم و31 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم تزويد 100 % من أجهزة سامسونج المنزلية بتقنية Wi-Fi بالإضافة إلى توافقها مع تقنية SmartThings بحلول العام 2023.

وسيحظى زوار المساحة الابتكارية بفرصة المشاركة في جلسات تدريبية مصممة لتحفيز التفكير الإبداعي عبر الأقسام المتعددة الموزعة فيها، ما يتيح لهم التعرف على أفضل المنهجيات التي يمكن اتباعها للعناية بصحتهم وعافيتهم في إطار تجارب متميزة، عبر تحضير الطعام الصحي والاستمتاع بلحظات الترفيه مع العائلة، أو الانتقال إلى منطقة المكتب المنزلي واستكشاف مجموعة النصائح والأفكار الملهمة لتعزيز مستويات التركيز أثناء العمل من المنزل.

وتستعرض مساحة SmartThings Home-Dubai أكثر من عشرين من فئات منتجاتها والقادرة على الاتصال بالأجهزة الذكية لأكثر من 300 علامة تجارية. وتسهم هذه الميزات في منح المستهلكين فرصة زيارة أكبر مساحة تفاعلية من نوعها في العالم، واستكشاف إمكانيات جديدة في مجالات الاتصال والتخصيص والتكامل الذكي.

تعرفوا على الأقسام الأربعة في مساحة SmartThings Home- دبي

صمم قسم الترفيه المنزلي للارتقاء بتجارب اللياقة البدنية وتحضير وتناول الأطعمة الصحية وتمضية لحظات مميزة مع العائلة، بينما يوفر قسم المكتب المنزلي تجارب متكاملة تمكن المستخدمين من ممارسة أنشطتهم الاعتيادية والتركيز بشكل أفضل أثناء العمل من المنزل. وسينغمس الزوار في قسم اللعب والعمل عبر المشاركة في الألعاب باستخدام مصابيح تدرج الألوان الذكية وشاشات Odyssey، قبل الانتقال إلى الاستوديو المخصص لصانعي المحتوى، حيث سيتمكنون من التعرف على أفضل الطرق والحلول الذكية لتحسين مستويات المحتوى الذين يقدمونه.

وسيتمكن الزوار في منطقة الترفيه المنزلي من ممارسة تمارين التأمل وأنشطة اللياقة البدنية عبر شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، وتشغيلها باستخدام ميزة التحكم الصوتي الذكية.

وستكون الأمسيات المخصصة لمشاهدة الأفلام أكثر تشويقاً، بفضل تمكين المستخدمين من تعديل البيئة التي يتواجدون فيها عبر اختيار وضع «movie mode» لضبط جهاز عرض Freestyle ومستويات الإضاءة في الغرفة، بالإضافة إلى التحكم بجهاز تنقية الهواء. أما بالنسبة للمطابخ، يمكن للمستخدمين الاسترخاء ومراقبة أجهزتهم والتحكم بها مباشرة، عبر التلفاز أو الهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء، وتبادل الأفكار للحصول على أفضل وصفات الطبخ من خلال تلفاز The Frame على سبيل المثال.

وسيكون بمقدور العملاء في قسم المكتب المنزلي، تدوين ملاحظاتهم مباشرة على الجهاز اللوحي أثناء المشاركة في محاضراتهم أو متابعتها باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، وخفض مستويات الضوضاء للتركيز أثناء إجراء المكالمات المهمة. وسيتمكن المستخدمون من كتم صوت منقي الهواء أثناء إجراء المكالمات عبر الفيديو على سبيل المثال، وتقسيم الشاشة أو تحويل ميزة العرض الذكي من هواتفهم الذكية إلى شاشاتهم.

وسيتمكن زوار المساحة في إطار مغامراتهم ضمن قسم العمل واللعب من خفض الأضواء ونشر المحتوى مع المتابعين حول العالم، بالإضافة إلى توفير الأجواء المثالية لهم، بفضل ميزة Stream and Watch.

ويوفر الاستوديو المخصص لصانعي المحتوى، البيئة المثالية لتصوير المحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي وتعديله عبر الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفاز أو الهواتف الذكية.

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