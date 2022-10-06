«دو» تطرح رؤى المستقبل الرقمي والتكنولوجي في جيتكس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2022 تحت شعار «تمكين الجهات الحكومية، نصنع معكم الواقع الإماراتي»، وذلك لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات الثورية وتقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على خلق المزيد من فرص وإمكانيات النمو، إضافة إلى استعراض أحدث الحلول والخدمات والمنصات الرقمية التي طورتها الشركة للارتقاء بجودة حياة سكان الإمارات ودعم الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال في الدولة.

وسيحظى زوار جناح دو خلال فعاليات المعرض بفرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض التي جرى تصميمها لتجسد شكل ومضمون البيئات المثالية للنمو بما يتماشى مع خارطة طريق الابتكار التي حددتها حكومة دولة الإمارات بما في ذلك المفاهيم التي من شأنها تسريع تطوير المدن التي تواكب متطلبات المستقبل في العالم الرقمي الجديد.

وتأتي مشاركة دو في المعرض في الوقت الذي تعزز فيه الشركة مكانتها الريادية كواحدة من شركات الاتصال الرقمية الرائدة التي توفر محفظة متكاملة ومتنوعة من أحدث الحلول الذكية، فضلاً عن شراكاتها الاستراتيجية المتنوعة مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم. وستعرض دو في أسبوع «جيتكس جلوبال 2022» مفاهيم قريبة من الواقع من خلال مجموعة من العروض التفاعلية والتوضيحية التي ستعزز أنماط الحياة الرقمية وتسهم في تحقيق أجندة وأهداف المدن الذكية. وستسلط الشركة في عدد من عروضها الضوء على الفرص والإمكانات التي يوفرها عالم التوائم الرقمية، والواقع المعزز، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس، وبلوك تشين، والأصول الرقمية بتقنية الرموز غير القابلة للاستبدال، والروبوتات.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يعيد التحول الرقمي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيل ورسم ملامح الجوانب المجتمعية والثقافية وقطاعات الأعمال ونماذج العمل الحكومي على كل المستويات.

وبالنظر إلى أن معظم القطاعات تعمل على تسريع وتيرة رحلاتها الرقمية، فمن الضروري للغاية العمل على مواكبة التحولات المتسارعة والديناميكية في المشهد التكنولوجي. ولن تقتصر مشاركتنا في أسبوع جيتكس جلوبال 2022 على عرض أحدث الحلول والابتكارات فحسب، وإنما سنعمل أيضاً على تعزيز منظومتنا المتميزة من الشراكات مع مختلف المؤسسات والشركات التي تشاطرنا الرؤية ذاتها لتلبية متطلبات الغد، وذلك بما يتماشى مع أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتعمل دو انطلاقاً من مكانتها كمساهم رئيسي في دعم أهداف التحول الرقمي لحكومة الإمارات العربية المتحدة على تحويل مفاهيم الخدمات الذكية إلى واقع ملموس بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، إلى جانب شراكاتها المتميزة مع الشركات الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتجلى استراتيجية دو وأجندتها للابتكار على مستوى القطاع بشكل واضح من خلال محفظتها المتنوعة والمتقدمة من الحلول والمنصات الرقمية التي تلبي متطلبات المستقبل سواءً للجهات الحكومية أو عملائها من المؤسسات والأفراد.

تفضلوا بزيارة جناح دو في معرض جيتكس جلوبال 2022 في قاعة الشيخ سعيد خلال الفترة بين 10 و14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

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