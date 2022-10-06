هانيويل تستعرض محفظة متنوعة من الحلول في جيتكس 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «هانيويل» عن مشاركتها في معرض جيتكس 2022، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 10-14 أكتوبر الجاري، لتسليط الضوء على محفظتها الرائدة من أحدث الحلول الرقمية التي ستلعب دوراً محورياً في دعم النمو المستقبلي لقطاعات التجزئة واللوجستيات والرعاية الصحية.

وتستعرض هانيويل، تحت شعار «الأتمتة هي المستقبل»، دور الحلول التكنولوجية في تمكين شركات التجزئة وتسريع سلاسل التوريد وتعزيز مرونة مراكز التوزيع، فضلاً عن الارتقاء بالآفاق المستقبلية لقطاع الرعاية الصحية.

وقال رومان بولودنيف، المدير العام لشركة هانيويل لحلول السلامة والإنتاجية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «تُواصل هانيويل مساعيها لرسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً، حيث نُسلط الضوء خلال مشاركتنا في معرض جيتكس على دور حلول هانيويل التكنولوجية في مساعدة العملاء على زيادة الإنتاجية ورفع مستويات السلامة والدقة في قطاعات الرعاية الصحية، والتجزئة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمستودعات ومراكز التوزيع. ونشارك في المعرض بمحفظةٍ متنوعة من الحلول التي تستند إلى حدّ كبير على التقنيات القائمة على البرمجيات ومبادرات التحوّل الرقمي، ما يزود عملاءنا في المنطقة بالقدرة على تحويل أنشطتهم بكل سرعة وكفاءة في عالم ما بعد «كوفيد 19»، لا سيما في ضوء تزايد أعداد الشركات التي تلحق بركب الأتمتة والتحوّل الرقمي».

وتشتمل مجموعة الحلول التكنولوجية من الجيل القادم التي تستعرضها هانيويل خلال معرض جيتكس 2022 كُلّاً من:

• حلول قطاع التجزئة: تستعرض هانيويل خلال مشاركتها في الفعالية باقة من الحلول والابتكارات التكنولوجية الكفيلة بتمكين شركات التجزئة. وبفضل قدرتها على الربط بين الأفراد والأصول والبضائع بأكثر الطرق فعالية، تضمن هانيويل الاتصال بين البرمجيات والأجهزة المحمولة، من الحواسيب والماسحات الضوئية، بحيث يتسنى للموظفين المتنقلين تنفيذ المهام بكفاءة والوصول إلى البيانات الضرورية للأعمال بكل سهولة.

• حلول قطاع الخدمات اللوجستية: تستعرض هانيويل، بالتعاون مع فار آي، دور حلولها، مثل الحاسوب المحمول المتين والحاسوب المحمول باليد، في تمكين المؤسسات من تعزيز شفافية حركة بضائعها بينما تنتقل من المصنع إلى الوجهة النهائية، من خلال التكامل السلس بين مُختلف المصادر المتاحة للبيانات، ما يتيح للشركات إدارة عمليات التوصيل الخاصة بها وتتبعها ومراقبتها في أيّ وقت ومكان وبكلّ وضوح، ويضمن لها تحسين حركة البضائع من البداية وحتى وصولها إلى المستخدم النهائي، والارتقاء بأداء العمليات بشكل آني، وتقديم تجربة متمحورة حول العميل.

• حلول قطاع الرعاية الصحية: انطلاقاً من التزامها بابتكار الحلول التكنولوجية الضرورية لرسم ملامح مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية، تستعرض هانيويل محفظتها القوية من تقنيات الرعاية الصحية التي تضمن تحسين نتائج المرضى وتُقدَّم ضمن بيئات فعّالة وآمنة بالنسبة لمقدمي الرعاية والمجتمعات التي يخدمونها. ويحظى الزوار بفرصة التعرف على العديد من الحواسيب والماسحات الضوئية المحمولة والمخصصة للاستخدامات المؤسسية، والقادرة على ضمان الاتصال الآمن والموثوق بين العاملين على الخطوط الأمامية والأنظمة الخلفية للشركات.

• حلول المستودعات: تستعرض هانيويل قدرة ماسحاتها الضوئية القابلة للارتداء والحواسيب المحمولة باليد والسماعات المبتكرة على تعزيز الاستقرار والقابلية على التنبؤ، فضلاً عن إطلاق العنان لقدر أكبر من الكفاءة في العمليات، لا سيما في ضوء زيادة اتفاقيات مستوى الخدمة التي تفرض إجراء التحسينات على عمليات توزيع الطلبات. وبفضل عملياتها الذكية والمؤتمتة والقائمة على البيانات، تعزز محفظة هانيويل مساعي التحوّل الرقمي للمستودعات بما يسهم في زيادة الموثوقية وتعزيز الإنتاجية.

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