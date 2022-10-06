30 متحدثاً يبحثون مستقبل المرأة في الأعمال بدبي 12 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كرانش مامز» (Crunchmoms)، الشبكة الأولى والوحيدة في القطاع الخاص في الشرق الأوسط التي تُعنى بدعم النساء في جميع مراحل حياتهن المهنية وعلى صعيد الأمومة بشكل خاص، عن بدء التحضيرات اللازمة لعقد أول قمة «كرانش مامز» يومي 12 و13 أكتوبر في «ايست وست أتلير» في «كورت يارد» في القوز بدبي، حيث ستستضيف القمة حلقات نقاش ملهمة للتغيير، ودروساً متقدمة، وفرصاً للتواصل بهدف خلق مستقبل أكثر شمولاً للمرأة في المنطقة.

وقالت جولي وين، مؤسِّسة «كرانش مامز»: «نرى النساء الآن، وأكثر من أي وقت مضى، يكافحن من أجل تحقيق التوازن بين كل ما ترميه الحياة عليهن، حيث أدّت الجائحة إلى تسارع التحديات، إذ تتحمل العديد من النساء العاملات المزيد من المسؤوليات في المنزل ولا يشعرن بالدعم من الإدارة. كما يبدو الأمر وكأن كل شيء قد توقف، بل تراجع في بعض الحالات. ولهذا فإن قمة «كرانش مامز» 2022 هي لإلهام وتحقيق جزء من التغيير».

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تتّسم منطقة الشرق الأوسط حالياً بأحد أدنى معدلات ريادة الأعمال النسائية بنسبة (21.7%)، على الرغم من أن 91.5% من الشابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتمتعن بمستوى عالٍ من التعليم وفقاً لمنتدى القيادات النسائية العالمية. وفي الواقع، فإن الافتقار إلى الوصول إلى التمويل، والمرشدين والموجهين، والتحديات الناتجة عن صعوبة الموازنة بين العمل والمنزل، هي كلها عوامل تمنع النساء من البقاء نشيطات في القوى العاملة، وفقاً لتقرير ماكينزي حول المرأة في مكان العمل.

استجابةً لهذا الواقع، تلتزم القمة بتسريع مستقبل النمو والابتكار الذي تقوده النساء في الشرق الأوسط، حيث تُعقد القمة تحت شعار «إنجاز الحلم» بحضور أكثر من 30 متحدثة بارزة منهم صوفي سميث - المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «نبتة» (Nabta Health) وقائدة حركة الملائكة الإناث، ونهى حفني - الرئيسة التنفيذية لشركة «بيبول أوف إمباكت» (People of Impact)، وآن إدموندسون - رئيسة شركة «غالف فور غود» (Gulf4Good)، وجيسيكا سميث – مشاركة في الأولمبياد الخاص والمؤسِّسة المشاركة لشركة «تاتش» (TOUCH)، وبن مكابي - مؤسِّس «مكابي + بارتنرز» (McCabe + Partners)، وهانا كوران - المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية في «بيور بورن» (PureBorn)، وغيرهم من الضيوف المشاركين.

وسيشهد يوم الأربعاء 12 أكتوبر، النسخة الصباحية من القمة التي ستُعقد بين الساعة 9 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر، حيث سيتمحور جدول الأعمال حول ريادة الأعمال والشركات الناشئة، مع العديد من موضوعات النقاش المثيرة التي نتطلع إليها، بما في ذلك «الخير الأكبر: بناء أعمال مدفوعة بالرسالة ووكلاء التغيير: القيادات النسائية وتحدي الوضع الراهن»، إلى جانب الدروس المتقدمة وفرص التواصل.

أما مساء يوم الخميس 13 أكتوبر، فسيشهد النسخة المسائية من القمة، والتي ستكون بين الساعة 4 مساءً وحتى 9 مساءً وتُركِّز على موضوعات المهن وعمل النساء في الشركات من خلال مناقشات جماعية ثرية حول اللغز الوظيفي: «لماذا حان الوقت لإعادة تعريف النجاح، ولماذا حان الوقت للتوقف عن مناقشة التنوع والعمل على الدمج»، وأكثر من ذلك بكثير.

هذا وتفخر قمة «كرانش مامز» 2022 بالشراكة مع مجلس سيدات أعمال دبي، المنظمة الرسمية لسيدات الأعمال ورائدات الأعمال في المدينة، ومؤتمر «ستيب» (Step Conference)، وهو مهرجان التكنولوجيا الرائد للأسواق الناشئة.

وأضافت وين: «يُعد تحديد المواهب النسائية العليا والاحتفاظ بها مصدر قلق رئيسي للمنظمات والمستثمرين في جميع المجالات، ولكن من خلال العمل معاً، نعتقد أنه يمكن أن تكون هناك حلول حقيقية وقابلة للتنفيذ. ومن خلال قمة «كرانش مامز» 2022، فإننا نسعى إلى تغيير السرد من مجرّد تسوية الساحة الاقتصادية إلى التعاون في بناء مستقبل أكثر إشراقاً وشمولية للجميع».

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