القرية العالمية تكشف عن قائمة مأكولاتها العالمية للموسم 27

المصدر: دبي - البيان

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كشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن سلسلتها الواسعة من المطاعم وتجارب المأكولات التي سيحفل بها موسمها 27، والذي سيقدم لضيوفه مجموعة من المفاهيم الجديدة وخيارات تناول الطعام التي تم تطويرها لإضفاء أجواء مميزة وجمع شتى صنوف الطعام ونكهاته العالمية إلى الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، حيث سيحظى الضيوف بفرصة الاختيار من بين أكثر من 200 منفذ من المطاعم والمقاهي وخيارات المأكولات الشعبية.

وبات بإمكان الضيوف الآن الاستمتاع بإطلالات رائعة على بحيرة التنين خلال تناولهم لألذ المأكولات في أربعة مطاعم من طابقين، جرى تصميمها بشكل ملفت وجميل، ومن أبرزها مطعم «نسيم بيروت» بمفهومه الجديد وأطباقه اللبنانية الشهية، والذي سيسجل أول مشاركة له في القرية العالمية. كذلك سيقدم الشيف الهندي «روهيت غاي»، وللمرة الأولى، مطعم خاوجي لمختلف الوجبات اليومية من المطبخ الهندي. وقد ذاع صيت الشيف غاي، الحائز على نجمة ميشلان، كأحد أكثر الطهاة طلباً في عالم المطاعم والمأكولات بعد عقد من النجاح الكبير في مجموعة من المطاعم البريطانية. وقد استضاف مطعمه الوحيد «كوتير»، مشاهير العالم، بمن فيهم إد شيرين، وجيمس بلنت، وبيرس بروزنان، وروجيه فيدرر، وكوكبة من نجوم بوليوود. وسيقدم الشيف الشهير روهيت غاي لضيوف القرية العالمية مأكولات جديدة بخلطات هندية مميزة، وقائمة طعام مبتكرة، ومفهوماً فريداً في تناول المأكولات.

وفي ممشى المطاعم، سيقدم الشيف أمين إبرا أشهى المأكولات والأطباق الفارسية المعاصرة التي يقدمها مطعمه الأول في دبي «بلغريف»، الحائز على العديد من الجوائز، والمستوحى من إرث جده الذي شغل منصب رئيس الطهاة في عهد النظام الملكي الإيراني. وللمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة سيظهر مطعم «دوييو» للدجاج التركي المقلي، وكذلك المطعم السعودي «شوبك»، الذي يشتهر بفطائره الساخنة ونكهاته المحلية المميزة.

ويقدم موسم القرية العالمية 27 لعشاق القهوة تشكيلة منوعة من المقاهي مثل «كوتيرا كافيه» المقهى المتخصص بألذ أنواع القهوة المحمصة، والذي يقع بجوار البوابة الثقافية، ويقدم للضيوف 21 نوعاً مختلفاً من حبوب البن من 12 دولة حول العالم. ولعيش مزيد من التجارب المميزة، سيقدم مقهى «كافيه موزارت» التقليدي من فيينا قائمة غنية ومنوعة، بدءاً من شرائح اللحم الطازجة إلى الفطائر بكل أنواعها.

ويعود سوق المأكولات المفضل لضيوف القرية العالمية بشكل مميز هذا الموسم، حيث سيقدم السوق العائم بأجوائه الآسيوية تشكيلة متنوعة من المأكولات مثل أطباق المعكرونة الإندونيسية (رامين) المحضرة على البخار، وحساء المعكرونة الفيتنامي الشهير (فو) والمشاوي الماليزية الحارة، والزلابية الكورية. وللنباتيين نصيب أيضاً مع أطيب المأكولات المنكهة بالتوابل في «ركن التشات الهندي»، الذي يعود بحلّة جديدة كلياً هذا الموسم مستوحاة من الأعراس الهندية الرائعة، ويقدم أشهى المأكولات الشعبية النباتية من جميع أنحاء الهند. ولمحبي الحلوى، تم تجديد سوق القطارات بالكامل بقطع ضخمة من الحلويات وديكور المعجنات، لالتقاط صور تذكارية رائعة تستحق النشر على إنستغرام. وسيستمع الضيوف بأصناف متنوعة من الحلويات من جميع أنحاء العالم، بما فيها الآيس كريم البريطاني المقلي، وكعك المدخنة المجري، وآيس كريم هالو هالو من الفلبين، وكعكة الجبن سان سيباستيان من إسبانيا. وتقدم مطاعم القرية العالمية ومقاهيها وأكشاك المأكولات الشعبية كل ما هو فريد وجديد ليستمتع الملايين من ضيوفها في كل موسم بتذوق ألذ الأطباق المتنوعة من جميع أنحاء العالم.

وقال علي الهاشمي، مدير إدارة المعاملات التجارية والرعاية في القرية العالمية: «تشكل المأكولات والمشروبات جزءاً أساسياً من تجربة القرية العالمية، ومع تطور السياحة الغذائية وارتقائها إلى آفاق جديدة، نحرص على تقديم أفضل أصناف المأكولات والنكهات العالمية لضيوفنا الأعزاء. فالقرية العالمية هي تظاهرة ثقافية ومناسبة قيّمة للاطلاع على الثقافات الأخرى، ولعل من أفضل الطرق للتعرف على أي ثقافة هي من خلال مطبخها. وتعد القرية العالمية في موسمها 27 أكبر وجهة لتناول المأكولات الشعبية العالمية في المنطقة، ومقصداً حقيقياً لعشاق الطعام، بما تحويه من مطاعم ومقاه وأسواق عدة، تقدم لضيوفها قائمة غنية بألذ المأكولات والحلويات مثل وجبات الدجاج التركي المقلي والمقرمش، والفطائر الرقيقة الممزوجة بالشوكولاتة السائلة والكاري المعطر، وغيرها الكثير».

ومع توافر الكثير من خيارات المأكولات والمشروبات التي تقدمها القرية العالمية لضيوفها، بما في ذلك قائمة المأكولات الشعبية المفضلة، التي سيتم الكشف عنها قريباً، تتجه أنظار عشاق هذه الوجهة الثقافية والترفيهية المميزة لموسمها 27، المقرر أن ينطلق في 25 أكتوبر الجاري.

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