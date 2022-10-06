«الإمارات دبي الوطني» يستضيف سلسلة أحداث مبتكرة في «جيتكس جلوبال 2022»

المصدر: دبي - البيان

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كشف بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن مشاركته في «جيتكس جلوبال»، الحدث التقني الأكبر في المنطقة الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر.

تمثل مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني في «جيتكس جلوبال» تأكيداً على تبني البنك التقنيات الرقمية والتزامه بالابتكار المصرفي، لينضم إلى رواد التكنولوجيا العالميين في أكبر تجمع تقني هذا العام. ويشهد الحدث مشاركة لافتة من الجهات الحكومية وكبرى العلامات التجارية التقنية، موفراً بذلك للزوار طيفاً متكاملاً من الفعاليات والمؤتمرات المبتكرة والتجارب الملهمة. هذا ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بكونه سباقاً لتبني العديد من الابتكارات والحلول المصرفية الرقمية غير المسبوقة، التي أسهمت في تبسيط الخدمات المصرفية.

وستتركز مشاركة بنك الإمارات دبي الوطني عبر جناحي «جلوبال ديف سلام» و«إكس - فيرس»، وسيستضيف سلسلة من الأحداث المبتكرة، بما في ذلك سباق الهاكاثون، واليوم التجريبي الأخير لبرنامج مسرع الأعمال العالمي، الذي تم إطلاقه مؤخراً للشركات الناشئة في مجال «الميتافيرس»، وغيرها من الفعاليات المميزة والتجارب التي تم إعدادها خصيصاً لإثراء تجارب الزوار.

قيادة مسيرة الابتكار

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من موقعنا كمجموعة مصرفية رائدة رقمياً تقود مسيرة الابتكار عبر القطاع المصرفي في المنطقة، يسرنا في بنك الإمارات دبي الوطني أن نسجل مشاركتنا في حدث «جيتكس جلوبال 2022» المنتظر. وانسجاماً مع توجهنا بأن نرسخ موقعنا كالبنك الأكثر ابتكاراً الذي يحرص على تزويد العملاء ومختلف أفراد المجتمع بخدمات تلبي توقعاتهم، فإننا بصدد تسليط الضوء على العديد من الاستثمارات في تنمية المواهب وتطوير القدرات التقنية السباقة في القطاع، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز مسيرة الاقتصاد الرقمي واستقطاب المهارات التقنية من جميع أنحاء العالم، كما نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ برنامج المواهب الرقمية الوطنية الذي أطلقناه مؤخراً بالشراكة مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومقر المبرمجين، بهدف استكشاف المواهب المواطنة والتواصل معها خلال هذا الحدث».

وأضاف قاسم: «سنستضيف أيضاً على هامش «جيتكس جلوبال» هاكاثون عالمياً بالشراكة مع مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد لابتكار «منصة سوق بنك الإمارات دبي الوطني لواجهة برمجة التطبيقات»، وإظهار التزامنا تجاه استراتيجية دبي للميتافيرس من خلال تزويد الزوار بتجارب تفاعلية غامرة».

جناح «جلوبال ديف سلام»

سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بالشراكة مع «أمازون ويب سيرفيسيز» و«هاك ماسترز»، بإطلاق سباق هاكاثون عالمي عبر نظام واجهة برمجة التطبيقات مفتوحة المصدر التابعة له، وذلك بهدف تحفيز ألمع المواهب التقنية في العالم لتطوير حلول إبداعية لأبرز التحديات البرمجية خلال يوم واحد. وتشمل موضوعات الهاكاثون إعادة تصوّر المدفوعات اليومية، وتبسيط إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الدخل في اقتصاد البيانات الشخصية. هذا وسيتم اختتام الهاكاثون في ثاني أيام الحدث، حيث ستبادر الفرق المختارة إلى عرض حلولها على لجنة من الحكام، على أن يتم اختيار الفريق الفائز.

كما سيغتنم البنك فرصة تنظيم الحدث العالمي لاستقطاب أفضل المواهب العالمية في مجالات التقنية من الزوار، وذلك للانضمام إلى فرق عمل المجموعة، من خلال «كشك المواهب» TalentConnect في الجناح، فالحاجة المتنامية للمواهب عالمية المستوى تجعل من «جيتكس» محطة مثالية للتواصل مع أفضل المرشحين لشغل الوظائف المستقبلية في البنك. وسيكون فريق استقطاب المواهب لدى بنك الإمارات دبي الوطني في الموقع لإجراء مقابلات مع المطورين والمهندسين وعلماء البيانات لمعرفة الفرص المتاحة في البنك بالتعاون مع فريق «مقر المبرمجين».

جناح «إكس - فيرس»

وفي أعقاب إطلاق برنامج مسرع الأعمال العالمي الممتد على مدار 10 أسابيع للشركات الناشئة في مجال الميتافيريس بالشراكة مع فينتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي و«مايكروسوفت» بهدف تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد، سيستضيف البنك اليوم التجريبي النهائي للبرنامج في جناح «إكس - فيرس»، وستستعرض 6 شركات ناشئة في مجال الميتافيرس وصلت لقائمة المرشحين النهائيين، حلولها الفريدة أمام إدارة البنك العليا، ما يتيح لها فرصة مواتية للمشاركة في خلق تجارب تفاعلية لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني في الواقع الجديد.

ونظراً لريادته في المجالات الرقمية وسعيه الحثيث لمواصلة الابتكار في القطاع المالي في المنطقة، سيأخذ بنك الإمارات دبي الوطني الزوار في رحلة عبر عالم الميتافيرس من خلال تجارب غامرة انطلاقاً من كشك البنك في جناح «إكس - فيرس». وسيتم تصنيف الزوار وفقاً لمعارفهم المسبقة بالميتافيرس، وسيتم تخصيص شخصية افتراضية بناءً على تقييمهم، بما يضمن خوضهم تجربة ذات صلة وإضفاء طابع شخصي على زيارتهم وفقاً لتلك الشخصية الافتراضية.

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