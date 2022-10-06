إطلاق مبيعات البرج الشرقي من «ريزيدنسيز 1» السكني بـ«وصل 1»

المصدر: دبي ـ البيان

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تم تعيين شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي من قبل مجموعة وصل لإدارة الأصول لإدارة عملية المبيعات حصرياً في البرج الثاني «تاور إيست» أو «البرج الشرقي» من مشروع «ريزيدنسيز 1»، المجمع العقاري الجاهز للسكن القائم ضمن مشروع وصل 1 الرئيسي في منطقة زعبيل 1. ويتميز المشروع، المقرر تسليمه في أكتوبر 2022، بموقعه المميز والاستراتيجي وبإطلالاته على أفق دبي الحديثة والقديمة من خلال إطار دبي.

ويأتي إطلاق المبيعات في «تاور إيست» بعد نجاح عملية المبيعات في البرج الأول «تاور ويست» وبيع غالبية الشقق فيه. وقال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: «يشهد قطاع العقارات زخماً في الطلب سواء من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عائدات جيدة على استثماراتهم أو أصحاب الكفاءات والمهارات الذين ينتقلون للعمل والعيش في دبي. وفي الربع الأخير من العام، كانت المشاريع الجاهزة للسكن ضمن قطاع العقارات الفاخرة أكثر أنواع العقارات طلباً وبيعاً، وسيستمر أداؤها في السوق بالتفوق. وسيظل تركيزنا مسلطاً على مشاريع مثل»ريزيدنسيز 1«التي ستوفر للمستثمرين زيادة على قيمة رأس المال باستمرار، إلى جانب الحياة المجتمعية المريحة. ومن الناحية الاستثمارية، توفر هذه المساكن القابلة للتخصيص والجاهزة للتسليم للمستثمر عائدات إيجارية واعدة قبل العام الجديد».

ويقع المشروع متعدد الاستخدامات الذي يضم 753 شقة جاهزة للسكن بالقرب من حديقة زعبيل، ويتيح للمقيمين إمكانية الوصول إلى مرافق الطعام والتسلية الترفيه داخل المشروع الرئيسي. ويتضمن المبنى مجموعة من وسائل الراحة كمسار للجري يبلغ طوله 340 متراً مع جدران زجاجية على التراس ومسبحين وصالة ألعاب رياضية حديثة ومساحة مخصصة لألعاب الأطفال وأماكن خاصة للشواء وغيرها.

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