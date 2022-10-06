610 ملايين درهم مبيعات مشروع «حيّان» بالشارقة في 100 يوم

المصدر: الشارقة - البيان

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حققت مجموعة ألف للتطوير العقاري في إمارة الشارقة مبيعات قياسية في مشروع حيّان، حيث تم تجاوز الرقم القياسي في 100 يوم من العام الجاري، بقيمة مبيعات إجمالية بلغت 610 ملايين درهم في المجمع السكني أريم.

ومن المتوقع أن يتم استكمال وتسليم المشروع في الربع الأخير من عام 2024. تبلغ تكلفة مشروع حيّان 3.5 مليارات درهم، ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 8.7 ملايين قدم مربعة، ويضم 1836 فيلا موزعة على ثلاث مناطق مختلفة.

وقالت مجموعة ألف: «يسعدنا أن نعلن أننا حققنا مبيعات قياسية مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع حيّان، الذي يضم 1836 وحدة فيلا، موزعة على ثلاثة أحياء مختلفة، وهدفنا هو استكمال وتسليم مشروع حيّان بأكمله في الربع الأخير من عام 2024».

وتابعت المجموعة: إن إطلاق مشروع حيّان يشكل نموذجاً ملهماً وبارزاً على جهودنا الراسخة لتعزيز القطاع الاستثماري في الشارقة، ورفده بعقارات ذات جودة عالية ومعايير عالمية تتناسب مع مختلف التطلعات من الراغبين باقتناء مساكنهم الخاصة أو من أصحاب الأعمال والمستثمرين في جميع القطاعات، بما يضمن لهم فرصة الحصول على الجودة والتميز عند الاستثمار في هذه الوجهة الفريدة.

بيئة خضراء مستدامة

وأضافت مجموعة ألف: المشروع يضم 80 ألف قدم مربعة من الأراضي المخصصة للزراعة، وأكثر من 40 ألف شجرة خضراء، وذلك يعزز رؤية إمارة الشارقة لتحقيق بيئة خضراء مستدامة بمعايير بيئية مطبقة عالمياً، وذلك استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتاً إلى أن المشروع يدعم ممارسات حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستدامة في الإمارة.

كما تم إنشاء مساحات مفتوحة تضم ملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة وكرة التنس، إلى جانب صالة للألعاب الرياضية ومسارات للجري والدراجات الهوائية، تمتد على مسافة 6 كيلومترات، إضافة إلى عدة خيارات من المطاعم والمقاهي، والنادي الرياضي لتقدم لسكانها مرافق متكاملة مطلة على البحيرة الكريستالية. وباختصار، يوفر مشروع حيان تجربة متكاملة واستثنائية تجمع بين الطبيعة والمساحات الخضراء والمرافق العصرية والخدمات المختلفة التي تلبي كافة الاحتياجات في مكان واحد.

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