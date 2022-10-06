«إشراق للاستثمار» توقّع اتفاقية مع دانوب العقارية لبيع قطعتي أرض في قرية جميرا الدائرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة إشراق للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركة دانوب العقارية بشأن بيع قطعتي أرض في قرية جميرا الدائرية في دبي بسعر 33.1 مليون درهم. وتمت الموافقة على الصفقة بالقيمة الدفترية للقطعتين، بحيث تعكس إمكانية تحرير مخزون الأراضي لتعزيز القيمة للمساهمين.

وتم تصنيف دانوب العقارية، ذراع التطوير العقاري لمجموعة دانوب، بين أفضل 5 مطورين عقاريين في دولة الإمارات. ونجحت دانوب بتطوير 17 مشروعاً في دبي (تم تسليم 13 مشروعا منها)، وهي تشتهر بتسليمها لأصول عالية الجودة في الوقت المحدد مع تسجيل نجاح قياسي على صعيد المبيعات.

وتسهم الاتفاقية الموقعة مع دانوب العقارية في تسليط الضوء على التقدم المحرز في خطة «إشراق» لتسييل مخزون الأراضي والتي أقرها مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه تاريخ 2 سبتمبر 2022، حيث تحدد الخطة برنامجاً من أجل التسييل الكامل لمخزون أراضي الشركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة من خلال البيع أو إدخال شركاء لتطوير العقارات ومن ثم بيعها.

وبموجب الاتفاقية، ستستخدم شركة دانوب قطعتي الأرض في قرية جميرا الدائرية لأجل مشروع سكني سيتم تطويره على مدار 4 سنوات. وبالإضافة إلى سعر الشراء الأولي، توفر الاتفاقية أيضاً ربحاً سنوياً ودفعات إضافية مستحقة لـ «إشراق» مرتبطة بأرباح المشروع. كما أعلنت «إشراق» أنها تجري مناقشات مع أطراف أخرى في إطار اتفاقيات شراكة أو عقود بيع أراضٍ أخرى، وستقوم بالإفصاح المناسب عند الانتهاء من تلك المناقشات.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة «إشراق للاستثمار»: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة دانوب العقارية. وتعكس الصفقة بالقيمة الدفترية لقطعتي الأرض موازنة سعر سهم الشركة، والذي يحافظ على خصم كبير للقيمة الدفترية لـ «إشراق». ونحن ملتزمون بتنفيذ خطة تسييل مخزون الأراضي والتي ستحسن من ربحية «إشراق» خلال الأرباع القادمة.

وقال رضوان ساجان، المؤسس رئيس مجلس إدارة «مجموعة دانوب»: نظراً لارتفاع الطلب على الشقق الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، نتطلع الآن إلى تطوير المزيد من العقارات. وتأتي شراكتنا مع إشراق في الوقت والمكان المناسبين خاصة أن قرية جميرا الدائرية تقع في قلب منطقة دبي الجديدة.

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