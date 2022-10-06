«الاتحادية للضرائب» تكشف أحدث مبادراتها الرقمية خلال مشاركتها في جيتكس

المصدر: دبي ـ البيان

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تُشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في فعاليات الدورة الـ42 لمعرض «جيتكس جلوبال 2022» الذي تنطلق فعالياته الاثنين المقبل وتستمر خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 5000 شركة من 90 دولة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها ستستعرض خلال مشاركتها في المعرض أحدث مبادراتها الرقمية ضمن خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة بما يتوافق مع أفضل المعايير، في إطار استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، بهدف تقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الجهود المبذولة لتلبية تطلعات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تسعى الهيئة من خلال مشاركتها في الدورة الجديدة للمعرض - الذي يُعد الحدث التكنولوجي الأضخم عالمياً - إلى تحقيق هدفين أساسيين؛ يتمثل الأول في اطلاع المتخصصين في الهيئة على أحدث البرامج التقنية والأنظمة الذكية والرقمية في مجال إدارة أنظمة الضرائب، للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الهيئة، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين عاماً المقبلة التي تشكل مرجعاً أساسياً للعمل في القطاع الحكومي للمرحلة المقبلة».

وأضاف: «يتمثل الهدف الثاني من المشاركة في تسليط الضوء على الخدمات المتطورة المتنوعة التي توفرها الهيئة للخاضعين للضريبة، وإتاحة الفرصة للمشاركين وزوار المعرض للتعرف على أحدث المبادرات الخدمية الرقمية للهيئة وأنظمتها المُطوَّرة، حيث سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل والعروض التوضيحية للتعريف بهذه المبادرات والأنظمة، وأهميتها في تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين بجميع فئاتهم».

وأكد البستاني أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والأحداث المهمة تأتي في إطار حرص الهيئة على التنسيق المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، ومد جسور التواصل مع جهات القطاعين الحكومي والخاص لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وأوضحت الهيئة أنها ستستعرض خلال منصتها في «جيتكس جلوبال 2022» باقة من مبادراتها الذكية الهادفة إلى تعزيز البنية الرقمية للهيئة ومن بينها؛ النظام المطور للخدمات الضريبية الإلكترونية «إمارات تاكس»، وتطبيق «إمارات تاكس» الذكي لإتاحة خدمات الهيئة عبر الهواتف والأجهزة الذكية، المقرر إطلاقهما خلال الفترة المقبلة، والنظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح - الذي أطلقته الهيئة مؤخراً - بإجراءات لا ورقية وآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً.

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك تقديم عرض تفصيلي للتحسينات المُستدامة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المستمر بتجربة المتعامل خلال رحلته لتلقي الخدمات المقدمة من الهيئة، كما سيقدم فريق الهيئة عرضاً حول مميزات الموقع الإلكتروني المطور للهيئة، الذي يوفر تجربة رقمية مبتكرة تتميز بتنوع المحتوى ووضوحه وسهولة التصفح بأحدث تقنيات العرض الإلكترونية، وإلقاء الضوء على خدمة «المساعدة الضريبية التفاعلية بتقنية الذكاء الاصطناعي» «شات بوت» التي تتيح الإجابة مباشرة على أسئلة زوار الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت أن فريق الهيئة سيقوم خلال «جيتكس جلوبال 2022» بعقد ورش عمل توعوية للمشاركين وزوار المعرض حول «تقنيات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح»، و«رحلة تطوير خدمة رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، و«النظام الضريبي الإلكتروني المتكامل»، و«دور الشباب في ابتكار تقنيات جديدة لتطوير عمليات الهيئة».

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