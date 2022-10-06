40.2 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة في 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

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ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 40.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى القطاعين وصل إلى 722 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل 681.8 مليار درهم في يوليو 2021، بزيادة نسبتها 5.9%.

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 38.4 مليار درهم أو ما نسبته 5.62% مقابل 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 806 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 84 مليار درهم.

وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.6% مقابل 83.5 مليار درهم في يونيو 2022، ما يعني زيادة تعادل 500 مليون درهم خلال يوليو فقط.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 349.3 مليار درهم للبنوك الوطنية في أبوظبي، و98.4 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.

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