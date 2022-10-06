«زازين بروبرتيز» تواصل خطواتها الرامية لتحقيق مزيد من الاستدامة بعقارات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة زازين بروبرتيز مؤخراً، إطلاق مشروع زازين غاردنز الصديق للبيئة، لتواصل خطواتها لتحقيق مزيد من الاستدامة بعقارات الإمارات. وتم بيع جميع الشقق في زازين وان في قلب منطقة مثلث قرية جميرا الحيوية، بعد بضعة أشهر فقط من تسليمه في الموعد المحدد في يناير 2022.

ومن المقرر أن ينطلق قريباً مشروع زازين غاردنز، ثاني مشاريع شركة زازين بروبرتيز، الذي يقع في منطقة الفرجان، تماشياً مع نهج الشركة الذي يهدف لتحقيق أعلى معايير الاستدامة. كما يتوافق المشروع الجديد مع أهداف خطة الحياد الكربوني لدولة الإمارات، وخطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم، في ما يتعلق بجودة الحياة، حيث تشير الأرقام إلى أن قطاع الإنشاءات في العالم، يتسبب بما يقدر بـ 40 ٪ من انبعاثات الكربون في العالم.

ويهدف زازين وان إلى توفير نمط حياة مستدام وعصري، حيث يحقق المشروع معايير اعتماد المباني الخضراء، وفق تصنيف من Trakhees، ليسهم في تخفيض 440 طناً مترياً من الانبعاثات الكربونية السنوية. كما يعتمد المشروع على الألواح الشمسية لإنتاج حوالي 25 % سنوياً من احتياجات المناطق المشتركة في المبنى من الطاقة الكهربائية، ما يحقق لأصحاب المنازل وفورات مباشرة، على شكل رسوم خدمات مخفضة. وتلتزم زازين بروبرتيز بنهجٍ يتمحور حول بناء مجتمعات مستدامة، تُركز على القاطنين في المقام الأول، بالإضافة إلى توفير مرافق عالمية المستوى. ودفع نجاح مشروع زازين وان الكبير، شركة زازين بروبرتيز، إلى الارتقاء بمشاريعها المستدامة في الدولة، وتعزيز مساهمتها في الجهود الرامية لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وسيتم تسليم المشروع في أبريل 2024، ويتكون من 159 وحدة سكنية حديثة، أي ما يعادل ضعف عدد منازل مشروع زازين وان تقريباً، مع خطة بيع على المخطط، توفر للمشترين إمكانية تسديد 40 % من قيمة العقار خلال مرحلة البناء، و60 % عند التسليم.

وقال مادهاف دار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لدى شركة زازين للعقارات: ينطلق مشروع زازين غاردنز من حرص شركة زازين بروبرتيز، على تعزيز مساعي حكومة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي، وجعل دبي الوجهة العالمية المفضلة. ويسهم كلا المشروعين في تخفيض ما يقارب من 1,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المحدودة لبعض الوحدات السكنية في مشروع زازين غاردنز، بحلول الأسبوع الأول من نوفمبر.

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