برنامج «طموحي» من «دي بي ورلد» يتعاون مع «ميرسك» لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يوفر برنامج «طموحي»، وهو مبادرة تدريبية من «دي بي ورلد» تهدف إلى المساهمة في دعم جهود حكومة الإمارات في تمكين الإماراتيين الشباب للمشاركين فرصة الحصول على التوجيه والإرشاد المهني من قبل محترفين على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة، مع التدريب العملي لتطوير قدراتهم في حل المشاكل والارتقاء بمهاراتهم الناعمة في المجال الوظيفي. وحصل 16 خريجاً ضمن البرنامج على فرصة العمل والتدريب لدى شركة «ميرسك».

ويعطي البرنامج التدريبي للخريجين فرصة تحسين مهاراتهم وخبراتهم من خلال العمل الميداني، عبر خيارات مرنة تسمح لهم باستكشاف المجالات الوظيفية في تخصصات تشمل خدمة العملاء، والموارد البشرية، والمبيعات، وسلسلة التوريد. كما تمكّنهم من بناء شبكة علاقات مهنية مع المحترفين والخبراء العاملين في واحدة من كبرى الشركات اللوجستية المتكاملة في العالم.

ولا يقتصر دور برنامج «طموحي» لتدريب الخريجين الإماراتيين الشباب على إتاحة فرصة تطوير مهاراتهم المهنية وحسب، بل يساعدهم أيضاً على اكتساب الخبرة للعمل في المشاريع الكبرى التي تطلقها جافزا. وانضم للمبادرة منذ انطلاقها 251 إماراتياً، حصل 138 منهم على وظائف بدوام كامل في 60 جهة.

وشارك بعض خريجي البرنامج تجاربهم، حيث قالت آمنة الكتبي، التي درست الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة: «لطالما حلمت بالعمل في شركة عالمية مرموقة مثل «ميرسك»، وقد تحقق ذلك بفضل الفرصة التي وفرها لي برنامج «طموحي». وعززت الخبرة العملية في أحد أكبر خطوط شحن الحاويات في العالم من ثقتي الكبيرة بقدراتي التي وسّعت دائرة معارفي وخبراتي حول هذا القطاع الحيوي».

وتهدف «دي بي ورلد»، المعروفة بإطلاقها العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات والتزامها بالتنمية المستدامة، إلى تحقيق الازدهار والرفاه في المجتمعات التي تعمل فيها، من خلال توفير الوظائف، وفتح المجال أمام فرص التدريب، وتحفيز الاستثمار المجتمعي.

وقال خريج آخر من البرنامج، وهو عبدالرحمن الجوهي، الذي تخصص في إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد في كليات التقنية العليا: ساعدنا البرنامج التدريبي على التمكّن من مواجهة التحديات الجديدة وكسب الخبرة العملية في التعامل مع حجم الأعمال واسعة النطاق في قطاع الشحن العالمي. وبالنسبة لي، لم يقتصر الهدف من هذا التدريب على فهم كيفية عمل قطاع الشحن وحسب، بل عزز أيضاً من قدراتي ومهاراتي على العمل في شركات لها سجل مميز في عالم التجارة.

ويمتد برنامج طموحي من 6 إلى 12 شهراً، يحصل خلالها المتدرب على حوافز شهرية، وإمكانية التوظيف في الشركات بحسب الجدارة، والشواغر المتوافرة، حيث يهدف البرنامج لتوفير التدريب المهني للخريجين الإماراتيين في القطاع الخاص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز