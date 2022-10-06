مانديانت تطرح حلولاً لإدارة الهجمات الإلكترونية في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مانديانت (Mandiant) عن مشاركتها في معرض جيتكس 2022، إحدى أكبر فعاليات التقنية والأعمال الناشئة في الشرق الأوسط.

ضمن فعاليات المعرض، ستعرض مانديانت منصة «Mandiant Advantage Saas»، المنصة المصممة لتزويد فرق الأمن من جميع الأحجام ببيانات الشركة وخبراتها. كما ستقدم مانديانت عروضاً لميزات المنصة، بما في ذلك ميزة «Attack Surface Management» لإدارة الهجمات الإلكترونية والتصدي لها وتمكين التحقق الأمني «Security Validation» والدفاع الآلي «Automated Defense».

وقال غوردون لوف، رئيس الأسواق الناشئة في مانديانت: «يعد جيتكس إحدى أهم الفعاليات التقنية كل عام في المنطقة، ونتطلع إلى التعامل مع عملائنا وشركائنا وغيرهم من الهيئات والشركات التي تبحث عن طرق فعالة لتحسين وضع الأمن السيبراني لديها».

وأضاف: «منذ عام 2004 ومانديانت تساعد الشركات والهيئات بمختلف أحجامها في التحقيقات السيبرانية. اكتسبنا خلال ما يقارب عقدين من الزمن فهماً عميقاً للتهديدات الحالية والناشئة، فضلاً عن التكتيكات والتقنيات وغيرها من الإجراءات سريعة التغير. في مانديانت، نؤمن بشدة أن الأمان الفعال لا يعتمد فقط على التقنيات المتوفرة لدى الشركات، ولكن أيضاً على الخبرة والمعلومات الكامنة وراءها. يحرص المهاجمون على تغيير أسلوبهم بانتظام لتجنب الاكتشاف، مما يجعل المدافعين يكافحون لمواكبة ذلك والتصدي لهم. خلال تواجدنا في جيتكس، سنتحدث إلى قادة الأعمال وممارسي الشؤون الأمنية لشتى القطاعات والمجالات حول كيفية تعزيز الدفاعات الإلكترونية والتحقق منها باستمرار باستخدام المعلومات والبيانات المتاحة في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى معلومات قيمة عن المهاجمين وإرشادات خاصة بالتهديدات مخصصة للصناعة والبلد والمؤسسة».

تتمتع مانديانت بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الناشئة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والمغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وبولندا ورومانيا. تساعد مانديانت الشركات والهيئات الحكومية في تعزيز استعدادها للدفاع ضد التهديدات السيبرانية والرد عليها وتعزيز ثقتها وقدراتها لإنجاز ذلك بكل فاعلية.

تتواجد مانديانت في جيتكس طوال الأسبوع، القاعة 1، الجناح B1، مع شريكها «ستار لينك» (Starlink).

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