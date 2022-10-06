تقرير: 96 % من سكان الإمارات يتسوقون بانتظام عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

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تشهد التجارة الإلكترونية في الإمارات نمواً كبيراً مصحوباً بفرص متزايدة للجهات الفاعلة في قطاع التجارة الإلكترونية. وتشير البيانات التي خلص إليها تقرير «التحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» الصادر عن شركة Checkout.com، مزود حلول الدفع الرائد عالمياً، أن التوجه نحو التجارة الإلكترونية الذي شهد تسارعاً كبيراً كنتيجة للجائحة سيظل توجهاً قائماً.

انتشار التجارة الإلكترونية

تشير نتائج التقرير السنوي الثالث لشركة Checkout.com حول التحول الرقمي في المنطقة إلى أن المستهلكين في الإمارات باتوا يقضون المزيد من الوقت على أجهزتهم الرقمية، وبالتالي فهم ينفقون المزيد من المال عبر الإنترنت. وبحسب التقرير، فإن 96 % من المستهلكين في الإمارات يتسوقون باستخدام التجارة الإلكترونية، وهو زيادة عن 89 % تسوقت باستخدام التجارة الإلكترونية العام الماضي. يأتي هذا كدليل على استمرار طلب المستهلك على المرونة والراحة في التسوق عبر الإنترنت.

وفقاً للتقرير، قام 4 من كل 10 مستهلكين في الإمارات بالتسوق عبر الإنترنت مرة واحدة أسبوعياً على الأقل أو أكثر في عام 2022. إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة على نحو أكبر خلال الـ12 شهراً المقبلة، حيث قال 80 % من المستهلكين في الإمارات إنهم سيحافظون أو يزيدون من مستوى إنفاقهم الحالي على التجارة الإلكترونية في عام 2023.

المدفوعات الرقمية

إن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، أسهم في زيادة الطلب على طرق دفع سريعة وفعالة ومريحة تتراوح ما بين «اشتر الآن، وادفع لاحقاً»، والعملات الرقمية، والمحافظ الرقمية. وبهذا الصدد، فقد تضاعفت شعبية المحافظ الرقمية خلال العامين الماضيين، حيث ذكر 75 % من المستهلكين في الإمارات طرق الدفع الرقمية كخيار الدفع المفضل لديهم للتجارة الإلكترونية.

علاوة على ذلك، قال 45 % من المستهلكين في الإمارات إنهم استخدموا خيار «اشتر الآن، وادفع لاحقاً»، في الـ12 شهراً الماضية، وهو زيادة تفوق الضعف مقارنة بالعام الماضي حيث استخدم 21 % فقط هذا الخيار. ومن المتوقع أن يشهد خيار «اشتر الآن، وادفع لاحقاً» شعبية متزايدة، حيث تخطط ما نسبته 27 % لاستخدام هذا الخيار عند الدفع في الـ12 شهراً المقبلة.

إلى ذلك، ومع زيادة متوسط الوقت الذي يقضيه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فليس من المستغرب أن يتضاعف تفضيل التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات ليصل إلى 16 %. أما إقليمياً فيقول 20 % من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنهم يتسوقون بشكل متكرر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 43 % خلال الـ24 شهراً الماضية.

رواج متزايد للعملات المشفرة

أسهم الاستثمار المستمر لحكومة الإمارات في تسريع نمو وتنظيم العملات المشفرة، وإنشاء سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى زيادة اهتمام سكان الإمارات في العملات الرقمية ممن يرون إمكانات هائلة في تقنيات العملات المشفرة والبلوك تشين. وتأتي نتائج التقرير لتؤكد على ذلك، حيث صرح 42 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً في الإمارات بأنهم قد استثمروا في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة والأصول غير القابلة للاستبدال NFT، وأن 59 % ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً يرغبون في أن يكونوا قادرين على الدفع مقابل السلع والخدمات باستخدام العملات الرقمية المشفرة أو المستقرة في الـ12 شهراً المقبلة.

وتعليقاً على نتائج التقرير، قال ريمو جيوفاني أبونداندولو، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Checkout.com: «يؤكد التقرير صحة النتائج التي توصلنا إليها العام الماضي بأن التجارة الإلكترونية، وطرق الدفع الرقمية تحظى بشعبية متزايدة بين سكان الإمارات، والتي تعدّ إحدى أكثر دول المنطقة اتصالاً، وقد حقق المستهلكون هنا مستوى عالياً من النضج فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وهم في صدارة استخدام التجارة الإلكترونية في المنطقة والعالم».

وأضاف أبوندانولو: «علاوة على ذلك، فإن الثقة المتزايدة في المدفوعات عبر الإنترنت من قبل المتسوقين تعني أن التحول الرقمي لقطاع التجزئة في المنطقة يسير على قدم وساق. ويتجلى ذلك في ظهور Web3 كمكون رئيسي للتجربة عبر الإنترنت، حيث أظهر المتسوقون رغبة كبيرة في التعامل عبر السلسلة، ورغبة في الدفع واستلام المدفوعات بالعملات الرقمية».

وكما يتضح من التقرير، يستمر التوجه المتمثل في اعتماد التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة. وتتسابق شركات التجزئة لمواكبة ذلك من خلال مواصلة ابتكارها للعروض الاستهلاكية وتنويعها. وبالمقابل، يسارع المستهلكون في الاستجابة ليزداد المشهد التنافسي حدةً مع استمرار ارتفاع معيار توقعات المستهلكين. لقراءة التقرير بالتفصيل ومعرفة المزيد عن شركة Checkout.com، يرجى زيارة هذا الرابط.

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