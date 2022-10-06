«دبي للسلع» يستضيف أكبر مسابقة للقهوة في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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استضاف مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، بطولة الإمارات الوطنية لـ «الآيروبريس» 2022، والتي أُقيمت بين 5-3 أكتوبر، في فعالية جمعت تحت سقف واحد مجتمع القهوة من حول الدولة. وتُعد بطولة الإمارات الوطنية لـ «الآيروبريس»، التي تنظمها علامة القهوة الإماراتية «موكا 1450 كوفي لاونج»، بالتعاون مع بطولة العالم لـ «الآيروبريس»، أكبر مسابقة مخصصة للقهوة في المنطقة. وشهدت النسخة السادسة من البطولة، أول حضور لتيم وليامز، منظم البطولة العالمية والمبدع في قطاع القهوة.

ووسط المئات من عشاق القهوة الذين حضروا لمشاهدة إبداعات المشاركين الأكثر من 430 متنافساً، شهد اليوم الأول مشاركة متنافسين من رأس الخيمة وأم القيوين وعجمان والفجيرة، في حين خُصصت مشاركات اليوم الثاني من البطولة للمتنافسين من أبوظبي ودبي والشارقة. وتم ترشيح الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى عن كل إمارة، إلى الجولة النهائية من البطولة الوطنية، وستحظى الفائزة وقار الحمادي، بفرصة المشاركة في نهائيات بطولة العالم لـ «الآيروبرس» بفانكوفر الكندية ديسمبر المقبل.

وتمنح البطولة المشاركين فرصة استعراض مهاراتهم وتعزيزها في تحضير القهوة، ضمن أجواء حماسية تجمع الباريستا (صانعي القهوة). وانطلاقاً من مكانة دبي كبوابة عالمية لتجارة البن، تأتي بالبطولة بمثابة منصة تربط مجموعة واسعة من المهتمّين ضمن مجتمع القهوة، بدءاً من المزارعين، مروراً بمحامص البن وأصحاب المقاهي، وصولاً إلى المصدّرين وتجار التجزئة، ما يسهم في خلق العديد من الفرص التجارية، عبر جميع مفاصل القطاع.

ويواصل مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، الذي يمتد على مساحة 7500 متر مربع، ويتم التحكم بدرجة حرارته، جذب الشركات العالمية، وزيادة حجم التبادل التجاري للإمارة في مجال البن. ويدعم المركز صناعة القهوة بكاملها، بداية من المحصول، وصولاً إلى المستهلك، من خلال تقديم دعم لوجستي فعال من حيث التكلفة، بالإضافة إلى بنية تحتية وخدمات ذات مستوى عالمي، تربط الأسواق الاستهلاكية سريعة النمو، ببعض الدول الرئيسة المنتجة للبن في العالم. وسجل المركز نمواً قوياً في حجم تجارة البن، وزيادة في عدد الأفراد المسجلين خلال الأشهر الماضية، ما يؤكد على مكانة دبي كمركز عالمي على مستوى القطاع.

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