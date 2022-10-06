«كلاود بوكس تكنولوجيز» تركّز في جيتكس على الحلول الأمنية والبنية السحابية

المصدر: دبي ـ البيان

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تستعد كلاود بوكس تكنولوجيز، الشركة المختصة بخدمات تقنية المعلومات في الإمارات، للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس العالمي 2022 لعرض مجموعتها المتكاملة من الحلول. وبصفتها مزود حلول من فئة تيتانيوم لشركة ديل، تركّز الشركة على المجموعة الواسعة من منتجاتها إلى جانب تسليط الضوء على حلول الأمن السيبراني التي عملت على تعزيزها من خلال الشراكات مع أفضل المزودين العالميين في المجال. كما تستعرض كلاود بوكس تكنولوجيز بنيتها التحتية التي تمكّنها من تزويد العملاء بالخدمات بكفاءة وسلاسة.

كما تقدم كلاود بوكس تكنولوجيز مجموعة من الخدمات والحلول التي توفرها كمزود موثوق لتكامل النظم للعملاء في مختلف القطاعات، بما فيها الرعاية الصحية والمصارف والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتصنيع والتعليم وغيرها. وتركّز الشركة كذلك على عرض خدماتها للتحول الرقمي الذكي لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة، وعلى قدرتها المميزة لتلبية مختلف احتياجات العملاء وفقاً لميزانياتهم. وتعرض الشركة قدراتها المتخصصة التي تمكّنها من تلبية احتياجات الرقمنة ومراكز عمليات الشبكات، وإمكاناتها الاستباقية في مجال تقديم الخدمات المدارة للكشف والاستجابة.

وقال رانجيث كايبادا، المدير التنفيذي لدى كلاود بوكس تكنولوجيز: أصبحت الرقمنة هي التوجه السائد حالياً، وتعمل كلاود بوكس تكنولوجيز مع العملاء من أجل تمكينهم من تحقيق الأهداف المرتبطة بها. فنحن نتيح للعملاء تحويل بيئة الأعمال انطلاقاً من جهودنا المستمرة لفهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، وبفضل تطوير وتنفيذ الحلول المتخصصة التي ترمي إلى مواكبة احتياجاتهم. وسيكون بوسع زوار جناحنا في جيتكس أخذ فكرة واضحة عن كيفية إدارة توقعات العملاء في مجال التحول الرقمي.

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