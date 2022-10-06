حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لـ «التنمية السياحية» في عجمان

المصدر: عجمان - وام - أسامة أحمد

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أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً أميرياً رقم 14 لسنة 2022، بشأن تعيين محمود خليل أحمد السيد الهاشمي، مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان.

ونص القرار على تعيين الهاشمي مديراً عاماً لدائرة التنمية السياحية في عجمان. ويسري هذا القرار، ويكون نافذاً قانوناً، من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية.

وفي أول تصريح لمدير عام سياحة عجمان لـ (البيان)، أكد محمود الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، على اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتنويع مصادر الدخل لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو.

وأضاف أن حكومة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي، من خلال توفير الدعم وسبل نجاح العاملين في القطاع، والعمل علي ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة العالمية، كوجهة رائدة في استضافة مختلف الفعاليات والأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك مقومات سياحية مميزة، تسهم في جذب السياح، وتوفير أجواء لإنعاش السياحة.

وأكد الهاشمي أن الدائرة تعمل في ظل توجيهات حكومة عجمان، التي قامت بإطلاق العديد من الحزم والتسهيلات الاقتصادية، والتي تصبّ في استدامة مؤسسات القطاع الخاص والسياحي، وتنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لدفع عجلة القطاع السياحي.

ويمتلك الهاشمي المدير الجديد لدائرة التنمية السياحية في عجمان، خبرات عملية بعد تخرجه في الجامعة، تجاوزت 32 عاماً، حيث عمل 17 عاماً في المصرف المركزي، وبعدها عمل في حكومة عجمان عام 2010 مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية بالتكليف، وبعدها شغل منصب مدير عام منطقة عجمان الحرة، ثم تولى منصب مدير تنفيذي مدينة عجمان الإعلامية.

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