القمة العالمية للشركات تنظم لقاء للتعريف بالقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي

المصدر: وام

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نظمت القمة العالمية للشركات لقاء مع قادة الأعمال ومسؤولي الشركات العالمية وكبرى الشركات والمؤسسات الحكومية في دبي حضرها 100 من رجال الأعمال وذلك للتعريف بالقمة وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي.

وقدم برنارد كيازو، رئيس القمة العالمية للشركات وبرنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي، عرضاً عن القمة تطرق خلاله إلى الجهود الهائلة التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لدعم فعاليات الأعمال والسياحة والنمو الاقتصادي في المنطقة لاسيما بعد النجاح الذي حققه معرض "إكسبو 2020 دبي".

ويجمع برنامج كأس العالم لكبار الشخصيات في دبي صناع القرار من أكبر 5000 شركة عالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بالإضافة إلى رعاة وأندية ودوريات كرة القدم لبحث القضايا العالمية والخاصة بقطاعات ذات الصلة، وكذلك عقد الشراكات التي من شأنها المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي بالتزامن مع فعاليات كأس العالم 2022.

وتتألف القمة من جلسات حوارية مغلقة حول قطاعات الاقتصاد، الأعمال والتجارة، الصحة، التعليم، الصناعة، الإعلام، التكنولوجيا والرياضة.

وسيقتصر حضور الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للشركات التي تنظم بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر إلى 15 ديسمبر المقبل على أصحاب الدعوات الحصرية.

وتهدف القمة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي، وإتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال لمتابعة أعمالهم التجارية أثناء حضور مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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