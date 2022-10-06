الإسكان الفاخر في دبي يتهيأ لسباق ذهبي

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت شركة «لاجونا» العقارية إن القطاع السكني الفاخر في دبي يتهيأ لسباق ذهبي في الربع الرابع من عام 2022، مع انجذاب المستثمرين نحو الوضع الآمن للإمارة، وسمعتها من حيث المرونة وفرص النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، وسط حالة عدم اليقين التي انتشرت على نطاق واسع، والضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

وأوضحت «لاجونا» في تقرير لها أنه نظراً لإقبال المشترين من جميع دول العالم، ازداد الطلب على العقارات فائقة الفخامة التي تعكس أفضل ما في دبي من حب للرفاهية، ومجموعة من المواقع الأخاذة، والمناظر الرائعة، والجودة الفائقة.

وأضافت: يؤكد الطلب على الوحدات السكنية قيد الإنشاء للمشاريع التي تم إطلاقها حديثاً، مثل «سيكس سينسز نخلة جميرا»، أو الاهتمام المستمر بمنازل «أتلانتس ذا رويال ريزيدنس الفاخرة»، القيمة المتميزة التي يضيفها الاسم العالمي إلى مشروع سكني.

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