«المالد».. 3 أيام في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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تشهد مدينة إكسبو دبي فعاليات متميزة في ذكرى المولد النبوي تشمل فقرات تراثية وشعبية وعروضاً ضوئية تمتد على مدار ثلاثة أيام من 7 إلى 9 أكتوبر.

تبدأ الفعاليات التي تمتد من السادسة والربع مساءً إلى التاسعة ليلاً في ساحة الوصل بفن «المالد» التراثي الذي ينشد المشاركون فيه الذكر والمدائح النبوية ويروون قصصاً من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.

وستضيء قبة ساحة الوصل بعروض خاصة بهذه المناسبة بينما ستكون هناك عروض للفنون الإماراتية التقليدية في مواقع مختلفة عبر مدينة إكسبو دبي.

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