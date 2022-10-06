«معرض الساعات والمجوهرات» ينطلق بمشاركة تاريخية

المصدر: الشارقة – البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، أمس فعاليات النسخة الـ50 من «معرض الساعات والمجوهرات» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 5 أيام، وسط مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث.

واستقطب المعرض أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، ونحو 500 علامة تجارية محلية وعالمية، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.

احتفال

وشهد الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي فعاليات الحفل الرسمي الذي تم تنظيمه احتفاءً باليوبيل الذهبي للحدث، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والدكتور سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة حيث تضمن الاحتفال عرضاً لأهم الإنجازات التي حققها المعرض على مدار دوراته السابقة والتي رسخ من خلالها مكانته كواحد من أهم الفعاليات والأحداث المتخصصة في الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان هناك عرض للمجوهرات الراقية والفاخرة التي تضم مجموعة من أحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المصممة وفق أعلى مستويات التقنية والإبداع العالمية. كما تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين للحدث ممثلين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والرعاة الماسيين وهم مجوهرات سالم الشعيبي وشركة الرميزان للمجوهرات.

ريادة

وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي إلى أن مسيرة النجاح المتنامية التي يحققها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، تمثل تجسيداً حقيقياً للخطوات المتسارعة التي يسير بها قطاع المعارض والمؤتمرات في دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث، بما يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالتركيز على تعزيز صناعة المعارض باعتباره مصدراً حيوياً من مصادر الناتج المحلي الإجمالي ومساهماً فاعلاً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ودعم عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

رؤية

وأعرب عبدالله سلطان العويس، عن أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لرعايته الكريمة لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ولرؤية سموه الاستشرافية وتوجيهاته الحكيمة التي أسست لإمارة الشارقة بيئة تشغيلية داعمة للأعمال ولاستضافة أبرز الأحداث والفعاليات طوال العام بمشاركة متنامية من أبرز الشركات والجهات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيراً إلى أن المعرض ليس الأهم فقط على أجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة وحسب، بل هو واحد من أهم المعارض على مستوى العالم.

استدامة

وأشار سيف المدفع إلى أن المعرض أصبح مع استدامة إنجازاته الاستثنائية على مدار 30 عاماً، أيقونة عالمية للمعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات، وتجسيداً حقيقياً للمكانة العالمية الرائدة التي تحتلها الشارقة على خارطة صناعة المعارض بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي استشرف أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات وحرص على دعمه كجسر للتواصل والتقارب بين الشعوب والأفكار وصنع المعرفة وتبادل الخبرات، وواحداً من أهم القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضور إماراتي

حرصت الشركات الإماراتية على تسجيل حضور متألق في المعرض من خلال ما تقدمه من منتجات حاكت بإبداعاتها تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة، في حين شكلت منصة «صاغة الإمارات» والتي ضمت عدداً من المصممات الإماراتيات عامل جذب إضافي للزوار للتعرف على أعمال وابتكارات المواهب الإماراتية الشابة والمبدعة في مجال صناعة المجوهرات.

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