صحة أبوظبي تستعرض 5 مشروعات تكنولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، لاستعراض نموذج الرعاية الصحية الرقمي الرائد في أبوظبي وأحدث الابتكارات في القطاع ضمن مشاركتها في النسخة الثانية والأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية 2022 المزمع تنظيمه بين 10 و14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيحظى زوار منصة الدائرة بالاطلاع على أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، بما في ذلك «ملفي»، المنصة المبتكرة لتبادل المعلومات الصحية، وبرامج أمن المعلومات الرقمية على مستوى القطاع، والمشروعات المستندة إلى الابتكارات الروبوتية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية في الإمارة.

وفي إطار استراتيجية أبوظبي لإرساء دعائم اقتصاد قائم على المعرفة، تستعرض دائرة الصحة أبوظبي خلال الحدث 5 من أبرز المشروعات الناشئة التي انطلقت في الإمارة لتعزيز التكنولوجيا الصحية، حيث تقدم حلولاً وعلاجات مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وستُبرم دائرة الصحة - أبوظبي خلال الحدث شراكات مهمة مع لاعبين رئيسيين في القطاع لإثراء المعارف وتبادل التجارب التي ترسخ التميز والابتكار في القطاع لتعزيز تجربة المرضى في الإمارة. وسيشارك لفيف من ممثلي دائرة الصحة - أبوظبي في الجلسات الحوارية، وسيكشفون عن اتفاقيات شراكة رئيسية خلال الفعالية الممتدة على مدار خمسة أيام.

وباتت إمارة أبوظبي اليوم مركزاً رائداً للابتكار، وتسير على قدم وساق لاستكمال رقمنة معظم خدمات الرعاية الصحية. «وكانت ملفي»، أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، قد أتمت ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في الإمارة نسبة 100 % على المنصة في خطوة مهمة نحو إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة لسجلات المرضى، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة للمرضى في إمارة أبوظبي. ومن جهة أخرى، نجحت الإمارة في تطبيق تقنية «التشريح الرقمي» (التصوير بعد الوفاة)، التقنية الأولى من نوعها في المنطقة باستخدام تقنيات الأشعة الإكلينيكية. وتدعم دائرة الصحة - أبوظبي الشركات الناشئة خلال مراحل التطوير المختلفة، بدءاً من وضع الأفكار مروراً بتطوير المخططات وتأمين التمويل وصولاً إلى التوسع في الأسواق العالمية. وتقدم حالياً الدعم لأكثر من 60 شركة ناشئة مرخصة، كما تتواصل مع أكثر من 300 شركة ناشئة حول العالم.

منحة البحوث

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي النسخة الأولى من «منحة البحوث والابتكار في الرعاية الصحية»، التي تمثل تمويلاً مالياً يهدف إلى دعم جهود البحث والابتكار التي يبذلها المتخصصون في الرعاية الصحية للارتقاء بالقطاع في الإمارة. وتهدف المنحة إلى تعزيز التنافسية والابتكار ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، والتشجيع على تطوير مشروعات بحثية رائدة وإطلاق منتجات وتقنيات وخدمات مبتكرة ضمن منشآت ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارة.

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