لا يمكن التخلي بشكل فوري عن منظومة الطاقة الحالية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن ضمان أمن الطاقة يعد عاملاً أساسياً لاستمرارية النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وإحراز التقدم في العمل المناخي.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها في منتدى «إنرجي إنتليجنس»، التي قال فيها: معنويات السوق لا تعكس الأسس الرئيسية الحقيقية والسعة الاحتياطية المحدودة ونمو الطلب بعيد المدى، وهذا بدوره يؤكد عدم جدوى السياسات التي تدعو إلى التخلي الفوري عن منظومة الطاقة الحالية قبل تطوير وتشغيل منظومة جديدة، موضحاً أن العالم بحاجة إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة الهيدروكربونية التي سيعتمد عليها في المستقبل لاستمرار النمو الاقتصادي المستدام.

أمن الطاقة

وأضاف مخاطباً الحضور من رؤساء أكبر وأهم شركات الطاقة في العالم: «يعد أمن الطاقة ركيزة أساسية للتقدم في كل القطاعات، وباعتبارنا رواد قطاع الطاقة العالمي وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم، فقد أصبحت مسؤوليتنا في ضمان أمن الطاقة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى».

وقال: علينا الالتزام بتخفيف تأثيرات نقص إمدادات الطاقة العالمية، مع تركيز الجهود على التقاط وإزالة الكربون وليس وقف الإنتاج، كما يجب أن نتذكر على الدوام أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس خفض معدلات النمو والتقدم.

وأضاف: فيما يقترب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ بمصر، ومع استعداد الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر، نحن بحاجة إلى تبني نهج شامل يحتوي جميع أصحاب المصلحة والمعنيين، بمن فيهم خبراء قطاع النفط والغاز، وذلك لضمان التخطيط الناجح للانتقال في قطاع الطاقة.

استثمارات

وأوضح أن «أدنوك» تنفذ استثمارات ضخمة لرفع سعتها الإنتاجية من «مربان»، الخام الرئيسي الذي تنتجه الشركة، الذي يعتبر واحداً من أقل خامات النفط في الانبعاثات، حيث تقل كثافة الكربون فيه عن نصف المتوسط العالمي للقطاع. كما تخطط «أدنوك» لمضاعفة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 15 مليون طن سنوياً، مدعومة بمحطة «أدنوك» لشحن وإنتاج الغاز الطبيعي التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 9.6 ملايين طن في إمارة الفجيرة. وتعمل «أدنوك» في الوقت نفسه على التوسع في استخدام التقنيات المتطورة والاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة والنووية السلمية لخفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز 25 % إضافية قبل نهاية العقد. جائزة

وباعتباره الحاصل على جائزة «شخصية العام التنفيذية» في قطاع الطاقة من مؤسسة «إنرجي إنتليجنس» العام الماضي، قدم الدكتور سلطان الجابر نسخة هذا العام من الجائزة إلى المهندس سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، مشيداً بدوره في توسعة وتطوير قطاع الغاز الطبيعي.

تعاون

جدد معالي الدكتور سلطان الجابر التأكيد على أن الإمارات، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مد جسور التعاون والعمل مع جميع الشركاء للتخفيف من تأثير مصادر الطاقة الهيدروكربونية على المناخ، والبناء على خبرتها وريادتها على مستوى المنطقة كمنتج مسؤول وموثوق للطاقة منخفضة وعديمة الانبعاثات.

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