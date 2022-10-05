قمة «الكوكب الواحد» تناقش دور الهيدروجين النظيف في تحوّل الطاقة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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انطلقت، أمس، في أبوظبي فعاليات القمة السنوية الخامسة للرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، وتتناول القمة العديد من القضايا المهمة، منها مصادر الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والنامية، وكيفية تطوير نوعية البيانات المعلومات المتعلقة بالمناخ، بالإضافة إلى الهيدروجين النظيف، ودوره في عملية تحوّل الطاقة.

وتستمر القمة لمدة يومين، وتعقد لأول مرة خارج قصر الإليزيه في فرنسا، وتأتي تقديراً لجهود أبوظبي في مواجهة تداعيات التغير المناخي، مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28».

وأكد كل من سعيد غديّر المنصوري نائب مدير جهاز أبوظبي للاستثمار، وأحمد الكليلي الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن شركة مبادلة للاستثمار سوف تستضيف القمة، بالشراكة مع جهاز أبوظبي للاستثمار، ويعمل الطرفان معاً على تعزيز ودعم الجهود الرامية، للحد من آثار التغير المناخي، من خلال الدعوة إلى الحوار والتعاون البناء عبر شبكة صناديق الثروة السيادية العالمية «الكوكب الواحد»، التي تلعب دوراً مهماً في توجيه المشهد الاستثماري على مستوى العالم.

3 محاور

وأشار المنصوري إلى أن القمة سوف تركز هذا العام على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بالشركات الخاصة، حيث تمتلك وتدير صناديق الثروة السيادية معاً ما يقرب من 16% من أصول الشركات الخاصة العالمية، الأمر الذي يوفر فرصة مثالية لتطوير نوعية وكمية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناخ، ويدرك أعضاء شبكة صناديق الثروة السيادية أن توفر البيانات الأساسية يعد أمراً مهماً لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار المخاطر والفرص المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف: إن المحور الثاني من أعمال القمة سوف يتناول موضوع الهيدروجين النظيف، الذي يعد مجالاً مهماً من المجالات، التي تركز عليها شبكة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، فضلاً عن كونه أولوية لدى حكومة دولة الإمارات، وتابع: يتناول المحور الثالث من أعمال القمة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والنامية، حيث توجد فرص كبيرة للحد من آثار التغير المناخي مع الاقتصادات النامية أيضاً.

وقال الكليلي: يتطلع أعضاء شبكة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، وبصورة جماعية لزيادة استثماراتهم في مصادر الطاقة المتجددة في تلك الأسواق، في حال تم وضع السياسات المناسبة، وتوفير الحوافز الملائمة، فالنجاح في تمكين القطاعات ذات الأولوية سيخلق مزيداً من الفرص لأعضاء شبكة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد»، كما سيؤدي أيضاً لتأمين تدفقات متزايدة لتمويلات من قطاعات خاصة أخرى.

وتابع: يعمل أعضاء شبكة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد» لإحداث تغيير ملموس من خلال إجراءات جماعية إضافية، ومن المؤمل أن تسهم النقاشات، التي سيجريها القادة والرؤساء التنفيذيون في أبوظبي على هامش أعمال القمة، في تحقيق تقدم هادف وملموس في هذا المجال.

وأشار إلى أن أعضاء شبكة صناديق الثروة السيادية «الكوكب الواحد» يشكلون جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي، مما يتيح لهذه الشبكة لعب دور رئيسي ومهم في دعم جهود الانتقال لمستقبل منخفض الكربون.

وسهم القطاع المالي في دعم التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي، وقام كذلك بدور مهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة مع العمل على إحداث تأثير دائم. وترى شركة مبادلة للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار باعتبارهما عضوين بارزين في المجتمع المالي على المستويين المحلي والعالمي، أن التغيير المستدام يأتي من خلال الجمع بين الجهود الفردية والعمل الجماعي المشترك.

لقد باتت صناديق الثروة السيادية اليوم مهيئة بشكل كبير للقيام بهذا الدور الحيوي، ولتكون أداة فاعلة لإحداث التغيير المطلوب، فنهج الاستثمار طويل الأمد المتبع من قبل هذه الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، يتناسب تماماً مع الجهود الدؤوبة التي تتطلبها مواجهة التحديات الكبرى مثل تغيّر المناخ.

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