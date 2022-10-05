«نخيل لإدارة المجتمعات» تحصل على «تصنيف ويل للصحة والسلامة» عن كامل محفظتها

المصدر: دبي- البيان

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حازت «نخيل لإدارة المجتمعات» «تصنيف ويل للصحة والسلامة» من قبل «معهد ويل الدولي للأبنية» IWBI عن أدائها في عمليات وإدارة المرافق لـ 365 مبنى. ويعتبر «تصنيف ويل للصحة والسلامة» معيار تصنيف مستقلاً لتقييم جميع أنواع المباني والمساحات الحالية والجديدة وفقاً لمجموعة من المعايير، بما في ذلك السياسات التشغيلية، وبروتوكولات الصيانة، ومشاركة الجهات المعنية، وخطط الطوارئ لمواكبة الوضع السائد ما بعد جائحة «كوفيد 19» في الوقت الحاضر ومستقبلاً. وتعد «نخيل لإدارة المجتمعات» أول شركة لإدارة المرافق تحصل على هذا التصنيف.

تم تصميم «تصنيف ويل للصحة والسلامة» لتمكين الملاك والمشغلين من الشركات الكبيرة والصغيرة في قطاع إدارة المرافق من اتخاذ الخطوات اللازمة لإعطاء الأولوية لصحة وسلامة كوادر العمل والزوار والأطراف المعنية. ويساعد هذا التصنيف في توجيه المستخدمين في مواءمة وتأهيل مساحاتهم بما يتناسب مع هذه المرحلة التي تعقب الجائحة، وتعزيز الثقة لدى زوار ومستخدمي المباني والمجتمع الأوسع.

واحتفلت مؤسسة التنظيم العقاري بدبي (ريرا) و«نخيل لإدارة المجتمعات» بهذا التكريم الذي يتوج أول شركة لإدارة المجتمعات في الإمارات تحصل على تصنيف «معهد ويل الدولي للأبنية» عن كامل محفظة أعمالها، في حدث حضره كل من المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري؛ ونعمان عطا الله، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من فرق الإدارة العليا.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي: أسهمت شركة «نخيل» بدور محوري في تعزيز قطاع العقارات في دبي. وباعتبارها أول شركة لإدارة المجتمعات تحصل على «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، ستمهد «نخيل لإدارة المجتمعات» الطريق للشركات الأخرى لتبنّي وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة في مجتمعاتها. وتعد هذه الشهادة تقديراً مرموقاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لضمان توفير أفضل تجربة سكنية ممكنة.

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: «تصنيف ويل للصحة والسلامة»، يؤكد على التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى مستوى من ممارسات الصحة والسلامة ضمن جميع استثماراتنا.

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