برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» يستضيف 3 نوادٍ تعزز أداء الصحة والإنتاجية العالية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» اليوم عن إضافة ثلاثة نوادٍ عالمية للّياقة البدنية إلى محفظته، مما سيُعزّز مكانته كوجهة حديثة رائدة للصحة واللياقة البدنية. وتغطي النوادي الجديدة مساحةً إجمالية قدرها 27,000 قدم مربعة، وتشمل «إمبادي فيتنس»، مركز التدريب الشخصي الرّاقي ووجهة تغيير نمط الحياة الأولى في الشرق الأوسط، إلى جانب «ون ريبيل»، أهم النوادي الرياضية العصرية في لندن والمركز الأبرز لدروس اللياقة البدنية، و«ريفورم أثليتيكا»، استوديو اللياقة البدنية الرائد في دبي.

وتماشياً مع التزامه بالتركيز على صحة ورفاهية المقيمين، اتّخذ برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» قراراً استراتيجياً بالجمع بين ثلاثة أسماء بارزة متخصصة في اللياقة البدنية في الوجهة الحيوية في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال بناء ثقافة الصحة واللياقة البدنية والأداء العالي في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، يستهدف المبنى الرائد تحفيز وإلهام مجتمعه وتشجيع المهتمين باللياقة والأداء على تحقيق تطلعاتهم وتقديم أفضل ما لديهم. وتركّز حلول ومرافق برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» على الصحة والرفاهية، والثقافة، وتجارب المأكولات والنكهات المتميزة، والمرافق المجتمعية الغنية التي تسعى لتوفير تجربة شاملة للمستأجرين والمجتمع ككل. واستناداً إلى دراسات عديدة توصّلت إلى أن زيارة النادي الرياضي خلال يوم العمل يرفع أداء وإنتاجية الموظف، يحرص «آي سي دي بروكفيلد بليس» على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والأنشطة في مكان العمل من خلال دمج مراكز اللياقة البدنية في المبنى وتسهيل الوصول إليها كخيار يومي للمستأجرين.

ويُعدّ نادي «إمبادي فيتنس» الذي افتُتح حديثاً من النوادي الرياضية الاستثنائية التي توفّر خدمات التدريب الشخصي حصراً للأعضاء. وسيقدّم فرع «إمبادي فيتنس» في مركز دبي المالي العالمي مستوىً جديداً ومتميزاً من خدمات التدريب الشخصي الراقية لقاطني المبنى والمجتمع بصورة عامة، وذلك من خلال أجنحة التعافي والاستراحة الحديثة والمعدات الرياضية الأولمبية والمدربين العالميين وخبراء التغذية المتخصصين. تأسّس نادي «إمبادي فيتنس» في لندن عام 2013 من قبل المؤسسين المشاركيْن جيمس ميلر وشاراري هاو، بهدف بناء مجتمع يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الرئيسية في مجال اللياقة البدنية، عبر توفير جميع أشكال الدعم مع الحفاظ على صحتهم العامة.

ومن المقرّر افتتاح «ون ريبيل»، نادي اللياقة البدنية الشهير والمعروف بالتزامه وتركيزه على التصميم والتجربة والابتكار، في أواخر أكتوبر. سيكون الفرع الجديد أول صالة للياقة البدنية لنادي «ون ريبيل» في الهواء الطّلق. وإلى جانب قاعتين لدروس اللياقة البدنية، سيتم تجهيز صالة الألعاب الرياضية بالكامل بمعدات «تكنو جيم». وستجلب دروس اللياقة البدنية أشهر التمارين التي اشتهر فيها «ون ريبيل» إلى دبي، ومن بينها درس «ريشيب» (Reshape)، وهو تمرين خاص بنادي «ون ريبيل» يستهدف كامل الجسم خلال 45 دقيقة ويتنقل خلاله العملاء باستمرار بين جهاز المشي والصندوق. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم النادي مفهومه الخاص لتمارين ركوب الدراجة الثابتة المعروف بـ«رايد» (Ride)، حيث يتمرّن العملاء لمدة 45 دقيقة على الدراجة الهوائية الثابتة مع إيقاع الموسيقى الغامر ضمن أجواء حماسية للغاية وإضاءة وأنظمة صوت مبتكرة.

أما تجربة اللياقة البدنية الأخيرة فيقدمها نادي «ريفورم أثليتيكا»، استوديو التمارين المُستوحى من أجواء اللياقة البدنية في نيويورك ولندن ولوس أنجليس، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2023 كفرع جديد إلى جانب الاستوديو الرئيسي في جميرا 1. وتركّز رؤية «ريفورم أثليتيكا» على اتّباع ثقافة اللياقة البدنية في جميع مراحل الحياة كجزء من روتين منتظم للعناية بالصحة الشاملة، ويقدم النادي تمارين ممتعة مليئة بالتحديات في بيئة محفّزة، مع دروس بأعداد مشاركين صغيرة، مما يسمح للمدربين بالتركيز بشكل أفضل على كل عضو. وكان مالكو النادي، وبعد استلهامهم من تجاربهم الشخصية وفوائد ممارسة تمارين «بيلاتس» و«تي آر إكس» بانتظام، قد قرروا افتتاح صالة لياقة بدنية خاصة بهم تعكس رؤيتهم لبناء مساحة التمرين المثالية وتصميم بيئة تجسّد كافة مبادئهم الحياتية الأساسية بحيث تكون صديقة للبيئة والطبيعة وملهمة ثقافياً ومفيدة بدنياً.

يُشار إلى أنّ استراتيجية الصحة واللياقة البدنية الخاصة ببرج «آي سي دي بروكفيلد بليس» هي جزء من هدفه الرئيسي لتقديم مبنى مستدام يركز على المقيمين ويلبي الاحتياجات المتغيرة والمستقبلية للشركات والأفراد على حدّ سواء. وتم دمج المساحات وتصميمها بعناية تامة، من الداخل والخارج، للحفاظ على صحة ورفاهية القاطنين من خلال مساحات مثل «نيتش»، المركز المجتمعي المختصّ بتعزيز الصحة النفسية الإيجابية. وتشمل مزايا الرفاهية والصحة أيضاً شهادة الصحة والسلامة، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتوفير مساحات خضراء حيوية تزخر بضوء النهار الطبيعي المتدفّق وتمتد على 140,000 قدم مربعة.

ومن مرافق أسلوب الحياة العصري المصممة خصيصاً لتعزيز الأداء في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» مركز «ذا آرتس كلوب» وهو نادي عضوية خاصة تأسس في لندن، و«ذا جيلد» وهو عبارة عن قاعة ضخمة لتناول الطعام وتضم مجموعة متنوّعة العديد من المطاعم والمقاهي، إلى جانب مطعم «جوزيت» الباريسي المبتكر، ومطعم «لا نينا لاتين» والعديد من المرافق والمتاجر العصرية مثل سوبر ماركت «ويتروز» وصالون التجميل «واي 12» وعيادة «سكين لوندري» للعناية بالوجه.

وفي هذه المناسبة، قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد»: «يشكّل التزام هذه الأسماء العالمية الرائدة في قطاع خدمات الصحة واللياقة البدنية دليلاً ملموساً على استراتيجيتنا الشاملة للصحة والرفاهية في مجتمع آي سي دي بروكفيلد بليس. نحن نُدرك تماماً أنّ تمتُّع الموظفين بصحة أفضل سينعكس إيجاباً على الأداء وسيحسّن الإنتاجية، كما أنّ مستأجرينا يسعون للحصول على الراحة والترفيه تماماً كما يحرصون على بذل الجهود والعمل والتدريب. ومن خلال مرافقنا المتطوّرة والمصممة بعناية وإتقان، نأمل أن نعزّز مكانتنا كوجهة رائدة للصحة واللياقة البدنية في دبي، ليس فقط للعاملين في قطاع الأعمال، بل لأفراد المجتمع عموماً».

من جانبه، قال جيمس ميلر، المؤسس المشارك لنادي «إمبادي فيتنس»: «متحمسون جداً لافتتاح فرعنا الجديد مؤخراً في مجتمع برج آي سي دي بروكفيلد بليس المتميّز. وتماشياً مع رسالتنا الرامية إلى دعم المهنيين في مواكبة أسلوب حياتهم السريع والمزدحم وتحقيق نتائج تغيّر حياتهم نحو الأفضل ضمن أجواء احترافية وراقية، سيكون الفرع الجديد إضافة مثالية لهذا الموقع المذهل. هدفنا بسيط للغاية، وهو مساعدة عملائنا داخل هذا المجتمع النابض بالحياة على تحقيق أقصى إمكاناتهم وتطلعاتهم فيكونوا الأفضل في جميع مجالات الحياة. نتطلّع بحماس كبير لبدء الفصل الجديد في رحلة نادي إمبادي فيتنس لمساعدة الجميع على تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية وتحسين جودة حياتهم والحصول على الجسم والمظهر الذي يتطلعون إليه».

بدوره، قال جايلز دين، المؤسس المشارك لـنادي «ون ريبيل»: «يسعدنا أن نفتتح أول فروعنا في دبي في برج آي سي دي بروكفيلد بليس. فهذا المبنى يتميز بموقعه في قلب مركز دبي المالي العالمي ومجتمعه النابض بالحياة، مما يتماشى بشكل مثالي مع رؤية علامتنا التجارية ورسالتنا الشاملة التي تستهدف تقديم أفضل تجربة لياقة بدنية في دولة الإمارات. فنحن نسعى إلى إحداث نقلة في مشهد اللياقة البدنية من خلال افتتاح ون ريبيل في مركز دبي المالي العالمي».

وقالت دينا الشرفا، مؤسسة نادي «ريفورم أثليتيكا»: «لقد كان اختيار برج آي سي دي بروكفيلد بليس كموقع لفرعنا الثاني في دبي قراراً طبيعياً وتلقائياً، كونه ينسجم مع مبادئنا الأساسية للتصميم والبيئة واللياقة البدنية وأسلوب الحياة. نشعر بحماس كبير للارتقاء بمفهومنا الخاص والفريد الذي نقدّمه في استوديو جميرا مع استمرار تركيزنا دائماً على التميز في الخدمات».

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