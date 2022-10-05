شفيقة العامري عضواً في مجلس الإدارة الجديد لمجلس سيدات الأعمال العرب

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، ومعالي السفيرة هيفاء أبوغزالة مساعد الأمين العام، عقدت الهيئة العامة لمجلس سيدات الأعمال العرب، اجتماعها الدوري السابع للفترة 2022-2027، في القاعة الأندلسية بجامعة الدول العربية مؤخراً.

وشارك في الاجتماع جميع أعضاء الهيئة العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، والذي ترأسته منذ إشهاره وتأسيسه في سبتمبر 1999، سمو الشيخة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، وشارك في الحضور عدد كبير من الدول العربية.

وشهد الاجتماع انتخاب عضوات مجلس سيدات الأعمال العرب الجديد، بدورته 2022-2027، حيث جرى انتخاب الدكتورة شفيقة العامري لعضوية مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب، فيما تتولى الشيخة الدكتورة حصة سعد العبد الله السالم الصباح، منصب رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب.

وأعربت د. شفيقة العامري عن اعتزازها بانتخابها لعضوية مجلس إدارة مجلس سيدات الأعمال العرب، موضحة أنها ستكون عند حسن ظن جميع عضوات المجلس، للعمل لما فيه مصلحتهن، والسعي للارتقاء بأداء وأعمال المجلس.

وثمنت د. العامري الدور الهام والكبير الذي تقوم به سمو الشيخة حصة الصباح في المجلس، والاهتمام الذي توليه لجميع السيدات، ورعايتها للمبادرات والجهود التي تصب في مصلحة الجميع، وكذلك أعربت عن تقديرها للجهود التي ستقوم بها عضوات مجلس الإدارة في خدمة سيدات الأعمال في الوطن العربي، والسعي لتعزيز دورهن الريادي في مجال الأعمال والاقتصاد.

وتعتبر الدكتورة شفيقة العامري، إحدى أهم وأبرز الشخصيات التي عملت منذ أكثر من عقدين من الزمن، في مجال رائدات وسيدات الأعمال، كما تولت منصب المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، حيث تعد إحدى أبرز رائدات العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية والأفريقية، حيث امتدت مبادراتها لتشمل جميع الفتيات والسيدات، إلى جانب الشباب والعائلات، حيث حرصت على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي، وتأهيلهم لما فيه خير الأوطان والمجتمعات.

وقد كرّست الدكتورة شفيقة العامري على مدار سنوات طويلة، جهدها ووقتها من أجل تحقيق التنمية والريادة للمرأة، حيث ساهمت في إطلاق مبادرة تمكين المرأة الإماراتية، عبر إصدار الآلاف من رخصة «مبدعة» لممارسة النشاط التجاري والاقتصادي من المنزل، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية لاستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وطرق التسويق الرقمية الحديثة.

وعزّزت الدكتورة العامري، من مشاركتها في مبادرة مكتب الأمم المتحدة لتمكين المرأة، ومساهمتها في الازدهار الاقتصادي في الدول العربية والأفريقية، لتتكفل بتزويد عدد من النساء بالمواد الأولية، التي تساعدهن في تنفيذ وتصنيع المشغولات اليدوية، والمساعدة في طرق التسويق الرقمي، ما كان له الأثر الواضح والكبير في مساعدتهن على الصعيدين الإنساني والخيري.

وكرّمت الأمم المتحدة، جهود الدكتورة شفيقة العامري، عبر اختيارها شخصية عام 2020، في مجال الأعمال الخيرية وخدمة المجتمع، وحصولها على الدكتوراة الفخرية في مجال الأعمال الإنسانية والخيرية.

وتمتلك الدكتورة شفيقة العامري خبرة تفوق 30 عاماً في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حيث تدرجت خلالها في عدة وظائف في قطاعات إدارية مختلفة، ما ساعد في اكتسابها خبرات متنوعة.

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