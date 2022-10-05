الاتحاد للطيران تفوز بأعلى جوائز «إيرلاين إيكونومكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فازت الاتحاد للطيران بمركز الصدارة في حفل الجوائز الذي أقامته إيرلاين إيكونومكس أفييشن 100 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتمويل الإسلامي.

وحصلت الشركة على جائزة «شركة الطيران للعام عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا»، كما حصل الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الاتحاد، آدم بوقديدة على لقب «رئيس الشؤون المالية للعام عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» للعام الثاني على التوالي. وأصبحت جوائز إيرلاين إيكونومكس، اليوم وفي عامها الحادي عشر، تقام سنويًا بهدف تكريم الشركات والأفراد والصفقات المالية الاستثنائية في قطاع الطيران التجاري.

وقال آدم بوقديدة: فخورون بالحصول على لقب «شركة الطيران للعام من قبل إيرلاين إيكونومكس»، خصوصاً وأنه جاء قبيل احتفالات الاتحاد للطيران بعيدها التاسع عشر. مثل هذه الجائزة يُعدّ تكريمًا لكل فرد من أفراد الشركة وهو برهان على نجاح خطتنا للتحوّل، والتي كان لكل منهم دور مهم يقوم به. إنها الطريقة المثلى للاحتفاء بالأداء المذهل على مدار الأشهر التسعة الماضية لهذا العام 2022.

ويأتي تكريم إيرلاين إيكونومكس نظير النجاح الكبير لعملية التحوّل التي خاضتها الاتحاد، والتي أسهمت في تسجيل الشركة لأرباح قياسية على صعيد الأعمال التشغيلية الأساسية وصلت إلى 296 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2022، مع تحسن في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك وصل إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، محققة 691 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، كما وضعت لجنة التحكيم الربح والدين وعامل الإشغال وعائدات المسافرين للكيلومتر، والطلبيات والوجهات بعين الاعتبار عند اختيارها لشركة الطيران للعام.

وفيما يخص جائزة «رئيس الشؤون المالية للعام»، فتشمل صفقات التمويل على مدار 12 شهرًا، وثبات الأداء وحقيبة الصفقات المبرمة للاتحاد للطيران، فضلاً عن الحصول على آراء عدد من النظراء والشركاء الاستراتيجيين حول الشركة ووظيفتها المالية.

وفي أكتوبر 2021، تمكنت الاتحاد للطيران من الحصول على أول قرض مرتبط بالاستدامة بلغ 1.2 مليار دولار، يتعلق بأهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الطيران العالمي. وكانت الشركة حصدت عددًا كبيرًا من الجوائز لقاء هذه الصفقة، شملت: صفقة التمويل المستدام المتكاملة للعام من قبل إيرلاين إيكونومكس أفييشن 100، الصفقات للعام 2022، صفقة قرض الحوكمة البيئية والاجتماعية للعام من قبل جوائز منصة السندات والقروض والصكوك لعام 2022، مشروع الخزينة للعام - مبادرة الاستدامة ضمن جوائز رابطة أمناء خزانة الشركات في الشرق الأوسط لعام 2022.

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