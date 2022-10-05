جمارك دبي تطلع نظيرتها من رأس الخيمة على نظام المستودعات الجمركية

المصدر: دبي - البيان

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انطلاقاً من تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية الاتحادية، استقبلت جمارك دبي وفداً من جمارك رأس الخيمة، بهدف اطلاعهم على نظام المستودعات الجمركية، وآليات العمل بها، والتعرف على الخطوات المتبعة للحصول على رخصة المستودع الجمركي.

وخلال اللقاء تمت المناقشات حول العديد من الموضوعات ذات الصلة مع عدد من الإدارات بالدائرة، حيث قدم سالم المازمي مدير أول قسم التعرفة الجمركية من إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، خلال اللقاء عرضاً حول أحكام السياسات الجمركية الصادرة من جمارك دبي بشأن المستودعات الجمركية الخاصة والعامة، بالإضافة إلى مناقشة وعرض الإجراءات الإلكترونية وتقديم المتعاملين للحصول على التراخيص الخاصة بالمستودعات الجمركية. كما تم أيضاً مناقشة إجراءات وقيَم الضمانات المصرفية والكفالات البنكية المقدمة للجمارك ضماناً على الرسوم الجمركية والغرامات في حال تحققها.

كما أشار مدير أول قسم التعرفة الجمركية إلى إجراءات الزيارات الميدانية من الدائرة لمقر الشركات للتحقق من استيفاء الشروط والأحكام الواردة بالسياسات الجمركية الصادرة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالسلامة العامة وأن يكون المستودع معداً للبضائع بحسب طبيعتها.

وعلى جانب آخر من اللقاء قدم يونس إبراهيم كلبت مدير أول إدارة خدمة العملاء خطوات آلية العمل المتبعة للحصول على رخصة المستودع الجمركي. وآلية تنظيم وإجراءات إصدار وتجديد وإلغاء رخص التخليص الجمركي.

وفي نهاية اللقاء توجه وفد جمارك رأس الخيمة بجزيل الشكر والامتنان إلى جمارك دبي مثمنين التعاون المثمر بين الجهتين.

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