خدمة «أموالي» من مصرف أبوظبي الإسلامي تشهد نمواً سريعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت أحدث تقارير «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن نمو كبير بقاعدة متعاملي خدمة المصرف الرقمي الإسلامي «أموالي» في عامه الأول، والتي نجحت بفضل خصائصها الرقمية في استقطاب شريحة واسعة من الشباب. وسجلت «أموالي» نموًا بنسبة 27% على أساس شهري خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وكانت خدمة «أموالي» شهدت فتح أكثر من 8000 حساب منذ أغسطس من العام الماضي، حيث يهدف المصرف من خلال هذه الخدمة إلى إيصال الخدمات المصرفية إلى شريحة الشباب النشطة التي تفضل التعاملات الرقمية. ومن بين إجمالي المتعاملين يشكل المواطنون الإماراتيون اليوم 74% من قاعدة المتعاملين بنسبة 61% ذكوراً و39% إناثاً، فيما شكلت الفئة العمرية بين 15 و18 سنة، نسبة 54% من إجمالي المتعاملين.

وكان الهدف من إطلاق خدمة «أموالي» تمكين الشباب من تطوير مهارة إدارة الأموال في وقت مبكر من عمرهم. وقد شهد المصرف على مدار العام الماضي ميول هذه الفئة النشطة من المتعاملين نحو اكتساب المعرفة والمهارات، لبناء السلوكيات المالية الرشيدة، والقدرة على اتخاذ قرارات مالية جيدة. وقد منحتهم «أموالي» هذه الفرصة للتدرب على ممارسة عملية إدارة الأموال واكتساب المهارات والمعارف المالية في سن مبكرة.

وتقدم خدمة «أموالي» تجربة مصرفية رقمية جذابة لشريحة اليافعين والشباب، تتسم بعدة خصائص من بينها، إمكانية تلقي الأموال من أولياء أمورهم، وتتبع الرصيد وعمليات الإنفاق، وإنشاء أهداف للادخار، وإرسال الأموال للأصدقاء وغيرها من المعاملات المالية التي تناسب احتياجات هذه الفئات العمرية. ويحصل متعاملو «أموالي» على بطاقة للسحب الآلي لاستخدامها في التسوق اليومي وسداد المدفوعات عبر الإنترنت وسحب السيولة النقدية. كما يمكنهم إضافتها إلى خاصية «أبل باي» والاستمتاع بالعروض الحصرية الخاصة بمشترياتهم من الأزياء والإلكترونيات والألعاب والترفيه والتسوق عبر الإنترنت، وغيرها من المعاملات المالية، وذلك لمساعدتهم على تكوين مهارات الإدارة المالية وترشيد الإنفاق، وتنمية تلك المهارات بالتوازي مع تقدمهم نحو سن الرشد.

وتماشيًا مع استراتيجيته للتحول الرقمي، أطلق المصرف العام الماضي، خدمة الدردشة الآلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمتعاملي «أموالي»، والتي توفر لهم إمكانية الاستعلام عن الرصيد وتحويل الأموال والاطلاع على سجل المعاملات عبر الردود الآلية.

ونجح «مصرف أموالي» منذ إطلاقه العام الماضي، في تنمية قاعدة متعامليه من الشباب، وتسجيل نسبة مرتفعة للاحتفاظ بمتعاملين نشطين، حيث سجل نحو 800 ألف معاملة مصرفية في شهر أغسطس من العام الجاري. وحصد التطبيق الذكي للمصرف و«مصرف أموالي» جائزة أفضل الابتكارات في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لعام 2022 من جلوبال فاينانس.

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