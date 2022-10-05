أبوظبي تستضيف جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين 18 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشهد العاصمة أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل انطلاق النسخة الأولى من جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين، لتكريم الجهود المتميزة في مجال البلوك تشين وابتكارات الويب 3.0. وتتولى مهمة تنظيم هذه الفعالية وكالة هوكو الشرق الأوسط بالتعاون مع منصة «أسبوع أبوظبي المالي» الرائدة والتابعة لسوق أبوظبي العالمي؛ وجمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين؛ ومؤتمر «معهد ميلكن» العالمي.

وسيشهد حفل توزيع الجوائز تكريم الجهات المتميزة في قطاع البلوك تشين، حيث سيتم تقييم المرشحين من قبل لجنة متخصصة تضم نخبة من الشخصيات المرموقة وهم:

• مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين.

• جيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه.

• ميريام كيوان، الرئيس السابق للأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، وعضو مجلس إدارة «بلاك أوك جلوبال»

• ميشا هانين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BEDU.

• صقر عريقات، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريبتو أواسيس».

• ماثيو إلموت، العضو المنتدب في «أرابيان بزنس».

وستنعقد جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في فندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس ذو الخمس نجوم، ضمن قاعة «بالم جاردن» وذلك في 18 نوفمبر 2022 تزامناً مع انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي. وسيكون المشاركون في الحدث على موعد مع أمسية احتفالية مميزة حافلة بالجوائز والتكريم والرؤى القيمة والنشاطات الترفيهية، بحضور شخصيات رفيعة المستوى من مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ووقع الاختيار على أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من الجوائز نظراً لريادة دولة الإمارات والتزامها بدعم تطور تقنيات البلوك تشين وابتكاراتها ومكانتها المتميزة في الحلول الرقمية. فقد أحرزت الدولة عموماً تقدماً لافتاً في صياغة لوائح وتشريعات سلامة وشفافية البلوك تشين والأصول الرقمية، الأمر الذي سلط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية لامتثال القطاع بما يعود بالنفع على شتى جوانب الويب 3.0. واستقطبت منهجية العمل الطموحة هذه العديد من اللاعبين العالميين في القطاع لتأسيس حضورهم في الدولة، بما قاد لنشوء منظومة قوية أرست مكانة دولة الإمارات كمركز للعملات الرقمية وابتكارات المستقبل.

وفي هذا السياق، قال جيهانزب أوان، عضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي أوان وشركاه: «تؤسس تقنيات البلوك تشين منظومة رقمية متطورة ستدعم خدمات ومنتجات العالم الجديد بدءاً من الخدمات المالية إلى الاقتصاد الحقيقي. وستساهم جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في دفع عجلة الابتكار، وستعمل على تكريم التميز في هذا المضمار، وستمثل معياراً لتفوق الشركات الساعية لوضع بصمة جلية في منظومة البلوك تشين الإقليمية».

من جانبه قال ماكس باليثوب، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة هوكو: «تأتي جوائز الشرق الأوسط للبلوك تشين في وقت يسعى فيه الناس والشركات لتخطي الحدود المألوفة وتحقيق إنجازات كانت سابقاً من بين المستحيلات، ودخول عالم قائم على مبدأ التقنيات الرقمية أولاً، من أوسع أبوابه. لذلك تنطوي هذه المرحلة على أهمية كبيرة لأي جهة معنية بمنظومة الويب 3.0. ويشرفنا تكريم جميع المتميزين في القطاع ومنحهم الجوائز التي يستحقونها».

وتضم فئات الجوائز أكثر منصة للتمويل اللامركزي ابتكاراً 2022، ومنصة التداول اللامركزية الواعدة 2022، وأقوى منصة مركزية للتداول 2022، وأفضل محفظة عملات رقمية للهواتف المتحركة 2022، وأفضل سوق للرموز غير القابلة للاستبدال 2022، وأفضل صندوق للاستثمار في العملات الرقمية 2022، ومنظومة الويب 3.0 الواعدة 2022، وأفضل مشروع للرموز غير القابلة للاستبدال وتمويل ألعاب الفيديو 2022، وأفضل شخصية مؤثرة في العملات الرقمية عبر يوتيوب 2022، وأكثر امرأة قدرة على التأثير في مجالات البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، ومدير التسويق الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية 2022، وأكثر خدمة إخبارية عالمية للعملات الرقمية قدرة على التأثير 2022، والرئيس التنفيذي الملهم في البلوك تشين والعملات الرقمية لعام 2022، ومشروع العملات الرقمية الواعد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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