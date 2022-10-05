مجموعة جميرا تطلق «منتجع وسبا جميرا خليج البحرين»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «مجموعة جميرا»، الشركة العالمية لإدارة الفنادق الفاخرة والعضو في دبي القابضة، خططها لتوسيع حضور فنادقها ومنتجعاتها مع الكشف عن منتجعها الجديد في منطقة الشرق الأوسط، وهو «منتجع وسبا جميرا خليج البحرين»، الذي يضم 196 غرفة وجناحاً مع منازل صيفية خليجية مكونة من 11 غرفة نوم تطل مباشرة على الشاطئ.

قال توماس بي. ماير، الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس العمليات لمجموعة جميرا: مع الكشف عن المنتجع الجديد في البحرين، تستعد «مجموعة جميرا» لإثراء مشهد الضيافة المتنامي في المملكة. وتشتهر مملكة البحرين بأنها جزيرة اللؤلؤ، لذلك تم استيحاء تصميم المنتجع من المياه المتدفقة والأمواج الهادئة للخليج العربي. ويتجلى ذلك في تدرجات ألوان المحيط الزرقاء.

وفي ضوء تركيز «مجموعة جميرا» على تجارب الطعام المميزة، يمكن للضيوف اختيار ما يطيب لهم من بين ثمانية مطاعم تقدم جميعها إطلالات بحرية. وسيكون المنتجع الصحي «تاليس» حاضراً ضمن «منتجع وسبا جميرا خليج البحرين».

ويمكن للأطفال الاستمتاع بعطلة جميلة مع وجود سينما مميزة يمكنها استقبال 36 ضيفاً في وقت واحد، إلى جانب نادي الأطفال الذي يضم مسبحاً للصغار ومنطقة لعب وغرفة للقيلولة، مع نادي اليافعين ومسبح عائلي مع زلاجة. وهناك أيضاً تجربة ركوب قارب العبرة في القناة المائية المناسبة لجميع الأعمار والمستوحاة من ثقافة منطقة الشرق الأوسط، علاوة على مجموعة واسعة من التجارب الثقافية التي تمنح الضيوف فرصة استكشاف التراث البحريني العريق.

ويمكن للضيوف الوصول بسهولة من المنتجع إلى المعالم الأثرية والحصون القديمة، على غرار قلعة البحرين، التي كانت ذات يوم عاصمة حضارة دلمون، التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 4000 عام، وباتت اليوم أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب استكشاف البازارات الملونة والأزقة الضيقة المتعرجة والمنازل التقليدية والملكية في جزيرة المحرق. ويلبي المنتجع أيضاً تطلعات الباحثين عن التشويق، بفضل موقعه المثالي الذي يبعد 10 دقائق فقط عن «حلبة البحرين الدولية للفورمولا 1».

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