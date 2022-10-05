«شوبا العقارية» تُنجز مشروع «ون بارك أفنيو» قبل موعده بشهرين

المصدر: دبي - البيان

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أتمَّت «شوبا العقارية»، إحدى الشركات الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، إنجاز وتسليم مشروع «ون بارك أفنيو» بنجاح قبل الموعد المحدد بشهرين، ما يعكس كفاءة الشركة وفعالية أعمال البناء فيها. وتفقد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة التنظيم العقاري» في «دائرة الأراضي والأملاك في دبي»، برج «ون بارك أفنيو» السكني ضمن «شوبا هارتلاند»، وأثنى على جودة مشاريع «شوبا العقارية» وفعاليتها الزمنية.

ويتألف البرج السكني من 24 طابقاً ويحتوي على 403 وحداتٍ سكنية تتراوح ما بين الشقق ذات الغرف الواحدة والشقق ذات أربع الغرف، وتضم كلٌّ منها شرفةً ذات إطلالاتٍ مباشرة على «خور دبي» و«داون تاون دبي» و«محمية رأس الخور للحياة البرية». ويتيح البرج لسكّانه مجالاً متنوعاً من الوحدات السكنية ذات التصاميم الداخلية المعاصرة، والتي يحتوي كلٌّ منها على مطبخ مجهز بالكامل، وخزائن حائطية. ويجمع برج «ون بارك أفنيو» ما بين الفخامة والإطلالات الساحرة والمساحات السكنية المتميزة، في تصميم حديثٍ يضمن نمط حياةٍ مستداماً عبر تناغم الخصائص الذكية مع الطبيعة.

وقال المهندس مروان بن غليطة: «لا يتوانى المطورون العقاريون في دبي عن أداء دورهم في توفير المنتجات العقارية التي تلبي طموح السكان بحرفية وإبداع. ويشكل هذا المشروع مكسباً متميزاً للمُلاك والمستثمرين، إذ إن تنفيذه المتقن وجودة تجهيزه وتميز مرافقه جديرة بالإعجاب. وآمل أن يحظى ملاك الوحدات السكنية بحياةٍ رغيدة، وأن يكتسب المستثمرون في هذا المشروع عوائد استثمار مستدامة».

وسعت «شوبا العقارية» إلى تحقيق أعلى مستويات الاستدامة في هذا البرج السكني الفاخر، إذ تعمل أنظمة الإضاءة في الأروقة والأماكن العامة اعتماداً على مستشعرات الحركة بهدف توفير الكهرباء، كما تم توفير محطات مخصصة لركن السيارات الكهربائية للسكان الذين يتبعون نمط حياة أخضر. وحرصت «شوبا العقارية» على تخصيص مساحات خضراء شاسعة في إطار توجهاتها المستدامة، إلى جانب تطبيق مفهوم «أخضر أكثر من رمادي» ضمن الوحدات السكنية من خلال اعتماد مستشعرات الحركة وصنابير المياه المستدامة بما يسهم في توفير المياه بنسبة 60%.

وقال فرانسيس ألفرد، المدير العام لـ«شوبا العقارية»: «يسعدنا أن نقدم الوحدات السكنية الفاخرة في ون بارك أفنيو، والتي تضمن للعملاء أعلى مستويات جودة الحياة. ونحن ممتنون للدعم الذي حصلنا عليه من قبل دائرة الأراضي والأملاك والمهندس مروان بن غليطة في إطار مساعينا للارتقاء بمعايير رفاهية الحياة في دبي عبر منتجاتنا العقارية الحديثة. ويعكس مشروع ون بارك أفنيو الجديد التزامنا توفير تجارب المعيشة المتميزة لعملائنا من خلال العقارات السكنية المعاصرة وفائقة الجودة».

علاوةً على ذلك، تحتوي جميع الشقق على أنظمة الإضاءة والتكييف والستائر المؤتمتة بالكامل، والواجهات المتطورة التي تعزل الضوضاء الخارجية، إلى جانب توافر صالة رياضية داخلية مجهزة بأحدث المعدات. ويتضمن المشروع ردهاتٍ خارجية باسم (Six Sky Gardens) توفر للسكان ميزات متعددة وتشمل مساحات مخصصة للأنشطة الخارجية مثل ممارسة اليوغا ومشاهدة السينما، وغيرها. كما يتيح الموقع الاستثنائي للبرج في «شوبا هارتلاند» إمكان الوصول إلى مجالٍ متنوعٍ من المرافق، بما فيها الممشى الممتد لمسافة 1.8 كم، والواجهة المائية البارزة، وهو يتميز بقربه من العديد من المدارس الدولية.

ويشكل إتمام البرج السكني «ون بارك أفنيو» الجديد إنجازاً متميزاً لـ«شوبا العقارية» وخطوةً مهمةً تعزز مسيرتها لإكمال مشروع «شوبا هارتلاند» بحلول عام 2025 كما يأتي هذا المشروع في إطار تنامي الطلب على العقارات السكنية الفاخرة في دبي، ويعكس كفاءة «شوبا العقارية» في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

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