«إتش إس بي سي» يطلق تطبيقاً مجانياً للتوعية بعمليات الاحتيال الإلكترونية في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

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أطلق بنك إتش إس بي سي تطبيقاً جديداً ومجانياً للتوعية بعمليات الاحتيال الإلكترونية لمساعدة العملاء وغيرهم على حماية أنفسهم من الهجمات الإلكترونية.

ويوفر تطبيق HSBC Fraud and Cyber Awareness تحذيرات مباشرة وفورية بشأن عمليات الاحتيال المستجدة في جميع أنحاء العالم. ويمكن تنزيل التطبيق من متاجر تطبيقات جوجل بلاي وأبل ستور في الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عمان وقطر وتركيا والإمارات.

وقال كولين لوبو، رئيس شؤون الامتثال التنظيمي ورئيس قسم الامتثال لقوانين مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: أردنا أن يكون التطبيق متاحاً بشكل مجاني للجميع حتى يتمكنوا من الاستفادة من خبرتنا الواسعة في مجال الأمن الإلكتروني ومكافحة الاحتيال، مما يساعدنا على تثقيف الأفراد بكيفية حماية بياناتهم لأخذ الاحتياطات الاستباقية لمواجهة المحتالين.

ومن بعض طرق الاحتيال الأكثر شيوعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا هي:

- انتحال صفة مندوبي أو موظفي الهيئات التشريعية وإقناع الأفراد بمشاركة بيانات حساباتهم وكلمات المرور ورموز الأمان من خلال إجراء المكالمات الهاتفية معهم.

- استخدام رسائل نصية قصيرة ورسائل WhatsApp مزيفة تشجع الأفراد على مشاركة بيانات حساباتهم لتلقي مدفوعات أو إرسال أموال إلى حسابات احتيالية.

- استخدام العروض عبر الإنترنت من مواقع إلكترونية مزيفة تشجع المستخدمين على النقر فوق الروابط التي تتيح للمحتالين الإلكترونيين الوصول المباشر إلى بيانات الحسابات المصرفية.

وقال بيبين ميهتا، الرئيس الإقليمي للأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: سيساعد استخدام هذا التطبيق في تعزيز الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني وكيفية تطور الإجراءات الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون. وأن أفضل دفاع ضد الجرائم الإلكترونية هو فهم كيفية عمل الإجراءات الاحتيالية وكيف يمكن منعها ومكافحتها.

وبالنسبة لعملاء البنك، فيشتمل التطبيق أيضاً على معلومات حول كيفية الإبلاغ عن المعاملات أو الإجراءات الاحتيالية ويوفر لهم بيانات الاتصال الخاصة بإدارات وأقسام الأعمال ذات الصلة لدى البنك. كما يوفر التطبيق محتوى خاصاً بالتوعية الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتجاري.

وتم إطلاق التطبيق مبدئياً في المملكة المتحدة، وتم اختيار المنتج الجديد للفوز بجائزة التميز خلال حفل توزيع جوائز مكافحة الجرائم الاقتصادية لعام 2021.

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