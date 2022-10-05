مصرف عجمان يبرم اتفاقية شراكة مع فولتس باي لتطبيق حلول دفع مبتكرة

المصدر: عجمان- البيان

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أبرم مصرف عجمان اتفاقية شراكة مع شركة فولتس باي المتخصصة في مجال التقنيات المالية في الإمارات، بهدف بناء وتطبيق حلول دفع مبتكرة للعملاء من الأفراد والشركات داخل الإمارات.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: الشراكة مع شركة فولتس باي تأتي في إطار سعينا والتزامنا الدائم بتعزيز وإثراء البنية التحتية لعمليات الدفع من خلال توظيف الحلول الرقمية الأكثر تطوراً وأماناً والأقل استخداماً للأوراق النقدية. ونهدف إلى تطوير نظام دفع إلكتروني قوي مدعوم بقاعدة من البيانات والرؤى المستقبلية لزيادة مستويات حماية وأمن المدفوعات الإلكترونية. وهذا يشكل تكملةً لاستراتيجيتنا ورؤيتنا الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائنا المتجددة وتزويدهم بالمنتجات والخدمات المبتكرة الأحدث والأفضل.

وستمكّن هذه الشراكة الاستراتيجية مصرف عجمان من توسيع إمكاناته في مجال أعمال المدفوعات الحالية، بالإضافة إلى تمكين كافة عملائه من الأفراد والشركات من الوصول الرقمي إلى وجهة متكاملة من الخدمات المالية الشاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون والعمل المشترك جنباً إلى جنب مع شركة فولتس باي.

وقال أحمد بن بريك، رئيس مجلس إدارة شركة فولتس باي: يسعدنا أن نقوم مع مصرف عجمان بإطلاق منصة مضيفة من شأنها أن توفر بوابة دفع شاملة، وتقدم خدمات إصدار البطاقات عبر منصة قائمة على التطبيقات الرقمية تتمتع بمعايير أمان عالية وتركز على اهتمامات العملاء وتفضيلاتهم.

وتماشياً مع استراتيجية حكومة الإمارات في مجال نظام الدفع الوطني، والتي تتمحور حول الانتقال بالمعاملات المالية إلى النمط غير النقدي، تأسست شركة فولتس باي في أبريل 2020 في الإمارات، وحققت منذ ذلك الحين العديد من الإنجازات الهامة، واستحوذت على مكانة بارزة في السوق المحلية خلال فترة زمنية قصيرة جداً وتستمر في نموها تدريجياً، كما تطمح إلى التوسع خارج حدود الإمارات لتصبح شركة بارزة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال عبد الله السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة فولتس باي: وجود مصرف عجمان كشريك مصرفي موثوق به سيوفر لشركة فولتس باي قاعدةً صلبةً لتقديم أول تطبيق SuperApp داخل الإمارات يشمل كافة أنواع المنتجات، ويقدم تجربةً سلسة لكافة العملاء من الشركات والأفراد من خلال منصة دفع مبتكرة.

وقامت فولتس باي بتطوير منصة بوابة دفع عبارة عن منصة متخصصة تم تصميمها وبناؤها وإدارتها بواسطة فريق من المطورين الداخليين المعتمدين والمتمتعين بخبرات عالية في هذا المجال. ويخضع النظام الأساسي سنوياً لتدقيق واعتماد المستوى الأول من PCI DSS. ونجحت فولتس باي أيضاً في إبرام شراكة مع منصة التجارة الإلكترونية من الدرجة الأولى «emall.ae» والتي تتيح لمستخدمي المؤسسات عرض المنتجات وبيعها، كما تتيح للأفراد والمؤسسات شراء المنتجات المختلفة.

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