«نفيديا» تدشّن استوديو في المنطقة الإبداعية – ياس

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت نفيديا عن إطلاق استوديو في المنطقة الإبداعية التابعة لـ twofour54 بجزيرة ياس أبوظبي، وذلك لمزيد من التميز في المركز الإبداعي الذي يركّز على المحتوى.

ويتضمن الاستوديو 10 أجهزة حاسوب متطورة ومزودة بأحدث وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX Studio، بالإضافة إلى تطبيقات NVIDIA RTX، ما يعني أن بوسع صانعي المحتوى في المنطقة، الاستفادة من تدفقات العمل الأكثر كفاءة وسلاسة وسرعة، فيما يرون مشاريعهم الطموحة تتحول إلى حقيقة.

وقالت شانتيل تافيد مدير التسويق لدى نفيديا: «يسعدنا إطلاق الاستوديو في المنطقة الإبداعية الجديدة في ياس، فهي المكان المثالي للعاملين في المجال الإبداعي، والراغبين بالتعاون وتطوير المحتوى الغني. ونتطلع لأن نكون طرفاً فعالاً في هذه المنظومة الحيوية، انطلاقاً من اهتمامنا بتمكين الجيل التالي من المحتوى الرقمي».

وأضافت: "تعتبر أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة في الاستوديو، أفضل منصة لصانعي المحتوى الراغبين بإطلاق العنان لإبداعاتهم الفريدة، حيث زودت تلك الأجهزة ببطاقات الرسوم GeForce RTX، التي تتمتع بإمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي مصممة خصيصاً لتسريع التطبيقات الإبداعية، وإتاحة أداء متفوق حتى عند العمل على عدة تطبيقات أو ملفات تستهلك الموارد بشكل كبير. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أثبتت أجهزة الحاسوب في الاستوديو، قدرتها على العمل بسرعة تفوق خمسة أضعاف الحواسيب العادية عند العمل على تدفقات العمل بالأبعاد الثلاثية، والرسوم المتحركة، والصور، وتحرير مقاطع الفيديو، ما يجعلها الخيار الأفضل على الإطلاق لصانعي المحتوى.

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