«تكس أب» تستعرض منصتها المبتكرة للأعمال التجارية بين الشركات خلال جيتكس جلوبال

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «تكس أب» في فعاليات جيتكس جلوبال 2022 حيث تستعرض الشركة منصتها المبتكرة للأعمال التجارية بين الشركات والتي تمثل منظومة آمنة وسلسة تدعم التجارة العالمية لقطاع تقنية المعلومات، كما تعرض دورها في ربط البائعين والمشترين من جميع أنحاء العالم رقمياً بعد التحقق من هوياتهم. كما تقدم تكس أب برنامجها ديجي نومكس الذي يتيح فرص التدريب لموظفي المبيعات والتخصص بالمبيعات الرقمية للمساعدة في تسريع التحول الرقمي.

وقال سوشيت كومار، الرئيس التنفيذي لدى تكس أب: شهدنا إقبالاً كبيراً من جانب البائعين والمشترين من جميع أنحاء العالم منذ انطلاق أعمال تكس أب أوائل العام الحالي، ونرى في جيتكس جلوبال 2022 منصة مثالية لنا لتعزيز الوعي بمنصتنا وخدماتنا القيمة التي ستدعم مستقبل التجارة بتقنية المعلومات. تساعدنا مشاركتنا في الفعالية، وهي واحدة من أكبر معارض تقنية المعلومات والاتصالات في العالم، على عرض منصتنا التي تمثل سوقاً إلكترونياً لمنتجات التنقل وتقنية المعلومات ولتسليط الضوء على برنامجنا التدريبي الجديد بالإضافة إلى بيان مدى سهولة إدراج المنتجات وتداولها للبائعين والمشترين. ونتطلع من خلال المشاركة إلى إيصال رسالتنا إلى جمهور واسع من زوار جيتكس من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: إلى جانب جيتكس جلوبال 2022، سنواصل تزويد القطاع بالمعلومات حول التقدم المحرز، فهدفنا في تكس أب هو أن نكون مشغلاً عالمياً رائداً في قطاع تجارة تقنية المعلومات.

وانطلقت تكس أب في دبي في وقت سابق من العام الحالي، وهي منصة تسمح للبائعين والمشترين إجراء الصفقات التجارية في مجال الأعمال وتقنيات المعلومات دون الحاجة إلى اشتراك. بوسع البائعين تحميل منتجات متعددة على المنصة بسهولة وبيعها عالمياً في مراكز مختلفة، مع التمتع بمرونة تحديد الحدود الجغرافية إن لزم الأمر. أما المشترون فيمكنهم التوسع في قاعدة الموردين عبر الشراء عالمياً بأسعار منافسة، وبهذا تقدم المنصة المساعدة للشركات الكبيرة والصغيرة في ترسيخ مكانتها في الأسواق العالمية ومنحها فرص التوسع عبر تنويع مصادرها

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