طيران الإمارات تفوز بجائزة "الرئيس الذهبية للسياحة" في المالديف

المصدر: وام

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نالت طيران الإمارات جائزة "الرئيس الذهبية للسياحة" لدورها في تنمية صناعة السياحة في جزر المالديف، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في اليوم الوطني للسياحة.

وقام الرئيس المالديفي إبراهيم محمد صليح، بتسليم الجائزة إلى سوريش دي سيلفا مدير طيران الإمارات لخدمات المطار في جزر المالديف.

وتهدف جوائز "الرئيس الذهبية للسياحة" إلى تكريم خدمات المؤسسات والأفراد الذين ساهموا في تطوير صناعة السياحة في البلاد على مر السنين.

كما حصلت طيران الإمارات على تقدير مرموق "للمساهمات البارزة في تطوير السياحة في جزر المالديف"، خلال احتفالات اليوبيل الذهبي لوزارة السياحة في جزر المالديف.

وتعتبر طيران الإمارات أفضل خطوط طيران في جزر المالديف من حيث عدد الركاب، حيث نقلت 265 ألف مسافر في عام واحد فقط، ما ساهم في دعم الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة في البلاد بعد رفع قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد 19.

ولعبت طيران الإمارات دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجزر المالديف على مدى السنوات الـ35 الماضية وساهمت في نمو صناعة السياحة التي تعد أحد أعمدة اقتصادها.

يذكر أن الناقلة أطلقت خدمتها إلى جزر المالديف في 27 مايو 1987 وشغلت أكثر من 29 ألف رحلة بين دبي وماليه، قطعت الطائرات خلالها نحو 135 مليون كيلومتر ونقلت 8.5 ملايين مسافر.

وتسير طيران الإمارات حالياً 28 رحلة أسبوعياً بين دبي وجزر المالديف وتربط المسافرين والمصدرين بشبكة تضم أكثر من 140 وجهة للركاب والشحن.

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