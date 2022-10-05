7 تريليونات درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات في 7 أشهر

المصدر: وام

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ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 7 تريليونات درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 29.4% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 5.44 تريليون درهم منفذة خلال السبعة أشهر الأولى من العام 2021.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بواقع 4.281 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك و2.763 تريليونات درهم تحويلات بين عملاء البنوك.



واستحوذ شهر يونيو على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال السبعة أشهر الأولي بواقع 1.162 تريليون درهم، ثم شهر مارس بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات يوليو إلى 1.033 تريليون درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم في أبريل و884.5 مليار درهم في مايو، و861.8 مليار درهم في فبراير و864.7 مليار درهم في يناير 2022.



ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 704.17 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 13.1% مقارنة بنحو 622.47 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2021.

وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.7% ليصل إلى 12.53 مليون شيك مقارنة بنحو 12.3 مليون شيك في السبعة أشهر الأولى من 2021.

وحاز شهر يونيو على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 116.6 مليار، ثم مارس بواقع 108.03 مليار درهم، ونحو 97.04 مليار درهم في يوليو، و92.02 مليار درهم في يناير، و90.69 مليار درهم في فبراير، و98.79 مليار درهم في أبريل و100.96 مليار درهم في مايو الماضي.



من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 116.728 مليار درهم، وتضمنت 116.723 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و5.088 مليون درهم بالعملات المعدنية.

بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 119.86 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 119.83 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و30.07 مليون درهم بالعملات المعدنية.



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