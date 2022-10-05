ينتج 10 آلاف سيارة سنوياً.. افتتاح مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية بدبي

المصدر: دبي - محمد عبدالرشيد

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة إم جلوري القابضة، وعدد من كبار المسؤولين رجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية.

يضم مصنع "الدماني" الجديد المتطور في قدراته وإمكانياته خط التجميع المؤقت الذي تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 10 آلاف سيارة سنوياً، وتبلغ مساحة المصنع 45 ألف قدم مربع والذي يعتبر منشأة إماراتية صناعية مستدامة، كما يعد الخطوة الأولى لإنتاج السيارات الكهربائية وذلك تلبية للطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون سواء في دولة الامارات أو في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز