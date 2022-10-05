مهرجان دبي للمفروشات أفكار مبتكرة وعروض متنوعة

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مهرجان دبي للمفروشات في دورته الرابعة مجموعة من الأنشطة والتخفيضات والعروض الترويجية في مجال المفروشات المنزلية، وذلك حتى تاريخ 13 أكتوبر الجاري. ويحمل المهرجان للمتسوقين هذا العام مجموعة من الأفكار المبتكرة والعروض المتنوعة، علاوة على السحوبات والجوائز الرائعة في مختلف أنحاء دبي.

ويحمل المهرجان للمتسوقين هذا العام مجموعة من الأفكار المبتكرة والعروض المتنوعة، علاوة على السحوبات والجوائز الرائعة في مختلف أنحاء دبي. وتقدم تخفيضات نهاية الأسبوع الكبرى في المستودعات منتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 80%.

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