8.4 % نمواً متوقعاً للخدمات اللوجستية بالإمارات 2026

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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توقع تقرير منصة «القابضة فورورد» التابعة لـ«القابضة» أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات نمواً بنسبة 8.4 %، وبحجم أعمال يصل إلى 115.6 مليار درهم بحلول 2026. وعرضت الشركة في تقرير بعنوان «الوجهات الرقمية: مستقبل الخدمات اللوجستية» فرص ومجالات الاستثمار التي من شأنها تسريع القدرات الرقمية في قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز المزايا التنافسية والنمو المستدام في الإمارات والمنطقة عموماً.

وسلط التقرير الضوء على سبل الاستفادة من هذا النمو المتوقع في تعزيز مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات، بالاعتماد على تحليلات البيانات والأتمتة وحلول المنصات الرقمية التي من شأنها زيادة الإنتاجية في سلاسل التوريد وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة التجارة الإلكترونية خلال العامين الماضيين أدى إلى إحداث تحول نحو الرقمنة في هذا القطاع.

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