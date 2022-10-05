«فريش ووتر» تدرس توريد مليار لتر مياه شرب طبيعية عبر دبي سنوياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم مع شركة فريش ووتر النرويج بهدف دراسة توسيع سلسلة الإمداد الخاصة بالمياه وتعزيز الأمن المائي في المنطقة. ومن الممكن أن يؤدي هذا التعاون، الذي يضع لشركة فريش ووتر النرويج موطئ قدم في الإمارات، إلى تدفق لمياه الشرب الطبيعية النقية عبر دبي يصل حجمه إلى مليار لتر كل عام على مدار 50 عاماً.

وتستهدف المذكرة توسيع سلسلة إمدادات المياه عبر المنطقة وتعزيز الأمن المائي بشكل كبير، حيث يشكل الأمن المائي مصدر قلق متزايداً في جميع أنحاء العالم. ويتزامن توقيت هذا الإعلان مع خطط مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز للمياه تابع له. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في الأشهر المقبلة. وستكون فريش ووتر قادرة على الاستفادة بشكل فوري من خدمات المركز ذات المستوى العالمي والاتصالات والشبكات العالمية عبر سلاسل التوريد والقدرة على دفع وتحفيز التدفقات التجارية عبر دبي.

تحديات بيئية

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يفخر المركز بشراكته مع فريش ووتر النرويج. ويعد الوقت الراهن وقتاً حرجاً بالنسبة لكوكبنا، وهناك المزيد مما يتعين القيام به بشكل عاجل للتعامل مع التحديات البيئية والاجتماعية الرئيسية مثل انعدام الأمن المائي العالمي والإجهاد المائي المرتفع الذي يواجه البلدان، إضافة إلى أزمة البلاستيك في محيطاتنا. وقدرة شركة فريش ووتر النرويج على توريد مليار لتر من مياه الشرب الطبيعية النقية سنوياً، جنباً إلى جنب مع البنية التحتية والروابط التجارية التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة والتي لا مثيل لها، يوفران فرصة مهمة لمواجهة التحدي العالمي الوشيك على المدى الطويل.

وأضاف: إطلاق دبي للسلع لمركز مخصص للمياه في دبي لن يضع الحديث عن المياه في صدارة المشهد فحسب، بل سيجذب أيضاً الشركات الرائدة في هذا القطاع لإنشاء مركز عالمي للابتكار وأفضل الممارسات المستدامة والمعرفة والتعليم، مع ضمان أن السلعة الأكثر نقلاً في العالم يمكن أن تصل إلى المناطق التي تعاني من ضائقة مائية.

وقال ألف أندرسن، رئيس شركة فريش ووتر النرويج: «نحن في شركة فريش ووتر النرويج على استعداد لتصدير مياه الشرب النرويجية الطبيعية إلى المنطقة بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة. وسواء تم تصديرها بكميات كبيرة لإمدادات المياه وتخزينها في حالات الطوارئ، أم جاهزة للاستهلاك في السوق في عبوات قابلة لإعادة التدوير بالكامل، فنحن على ثقة من أن وجود شركة فريش ووتر في دبي والمنطقة سيعزز الوصول إلى مياه الشرب الطبيعية النقية، ويقلل بشكل كبير من استخدام البلاستيك». وبالإضافة إلى مليار لتر من مياه الشرب النقية المعدة للتصدير سنوياً، تعتبر شركة فريش ووتر النرويج أيضاً أكبر مصنع لتعبئة المياه الكرتونية في أوروبا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المستدامة.

وقد حصلت شركة فريش ووتر النرويج المحدودة بالفعل على علامة الجودة الإماراتية والاعتمادات اللازمة في السعودية فيما يتعلق بالمياه والتعبئة المستدامة.

شريك رئيس

وجد مركز دبي للسلع في فريش ووتر النرويج شريكاً رئيسياً يمكن من خلاله تعزيز التدفقات التجارية المهمة للمياه إلى المنطقة وتسهيل تبادل المعرفة في نظام إيكولوجي جديد مزدهر لقطاع المياه بدبي وربط الأسواق الرئيسية لتوفير مستويات أعلى من الدعم لأعضائه الحاليين، لا سيما أولئك الذين يعتمدون بشكل طفيف على المياه مثل مركزي الشاي والقهوة، بينما يتعاون الطرفان لإيجاد سبل جديدة للحفاظ على أحد أثمن موارد الأرض.

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