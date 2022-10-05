900 عارض وعلامة في معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الـ50 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة حتى 9 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 400 عارض من ممثلي كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وبحضور متألق لنحو 500 علامة تجارية محلية وعالمية.

واحتفاءً باليوبيل الذهبي سيشهد المعرض حفلاً رسمياً بحضور كبار المسؤولين ووفود رسمية دولية وشخصيات فنية ونخبة من ألمع النجوم، مع برامج وأنشطة مبتكرة تنظم للمرة الأولى وعروض حصرية للمجوهرات الراقية والفاخرة التي تضم مجموعة من القطع المختارة بعناية، والمصمّمة ببراعة مع أحجار نادرة، فضلاً عن تشكيلة واسعة من الساعات التي أبدعها ألمع الصانعين العالميين.

تجمع عالمي

ويشكل الحدث واحداً من أكبر التجمعات العالمية للشركات والتجار واللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، مع تسجيله هذا العام للمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا، إضافة إلى نخبة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، من السعودية والبحرين وقطر وبلغاريا والصين واليابان والكويت ولبنان وليتوانيا وباكستان وبولندا وتركيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة واليمن، إلى جانب الإمارات.

ويتميز المعرض الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع بوجود أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات، حيث تشارك إيطاليا والهند بنحو 110 شركات، إلى جانب عدد من الشركات من سنغافورة وتايلاند.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة الفوز في السحوبات اليومية بجوائز قيّمة من المجوهرات والألماس، إضافة إلى السحب الكبير الذي يتم في اليوم الأخير من المعرض على كيلوغرام من الذهب، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم.

وسيشهد الحدث في يومه الثالث تنظيم المنتدى الدولي لمصممي المجوهرات، كما يتضمن المعرض عقد العديد من الورش والندوات التثقيفية. ويفتح المعرض أبوابه للزوار أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساءً، ويوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساءً.

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