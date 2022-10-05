«ملتيبلاي» تشتري 80 % من «إنترناشونال إنيرجي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، الاستحواذ على حصة 80% في شركة «انترناشونال انيرجي القابضة» التي كانت استحوذت أخيراً على حصة 50% في «كاليون إنرجي» التركية، العاملة في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا.

وتهدف مجموعة «ملتيبلاي» من هذه الخطوة إلى مواصلة توسيع استثماراتها في مظلة «انترناشونال انيرجي القابضة» في قطاع خدمات المرافق والطاقة على الصعيد العالمي. واستحوذت «ألفا ظبي القابضة» ومقرها بأبوظبي والتابعة للشركة العالمية القابضة على حصة الـ20% المتبقية من «انترناشونال انيرجي القابضة».

وقالت سامية بو عزة، الرئيسة التنفيذية المديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»: يعكس استثمارنا في انترناشونال انيرجي القابضة استراتيجيتنا في تطوير أعمال المرافق، والتي أسهمت في أدائنا المالي من خلال توليد الدخل الثابت وسط الأوضاع الاقتصادية الحالية. ويتمتع هذا القطاع بإمكانات نمو قوية بفضل التوجهات العالمية الراهنة نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويعكس ذلك التزامنا دعم أجندة الطاقة المتجددة والنظيفة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات.

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