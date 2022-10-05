«إنفينيجيت» تندمج مع «ستارلينك» في دبي

المصدر: (دبي - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة «إنفينيجيت» للأمن السيبراني إنها بدأت عملية اندماج مع شركة «ستارلينك» للأمن السيبراني وخدمات الحوسبة السحابية ومقرها دبي، بهدف إنشاء شركة تشير تقديرات إلى أنها ستحقق إيرادات سنوية تصل إلى 2.2 مليار دولار تقريباً.

وقالت الشركة الأوروبية إن «ستارلينك» ستعمل تحت اسم «إنفينيجيت» بعد الاندماج. وتأتي الصفقة في أعقاب استحواذ «إنفينيجيت» على شركة «فوزيون» لخدمات الحوسبة السحابية في أغسطس وإعلانها في يوليو أنها تعتزم شراء حصص كبيرة من «نوفياس». ولم تكشف «إنفينيجيت» عن قيمة الصفقة، لكنها قالت: «ستوسع هذه الخطوة من فرص وصول إنفينيجيت إلى أكثر من 50 دولة وستكون لها مكاتب في أكثر من 30 دولة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز